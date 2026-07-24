Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Öffentlichkeitsfahndung nach mehreren Einbrüchen: Wer kennt die Person?

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Obertshausen (ots)

(me) Er soll für mindestens vier Einbrüche, bei denen es zum Teil beim Versuch blieb, verantwortlich sein: So die Vorwürfe gegen einen noch unbekannten Mann, nach dem die Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach und die Kriminalpolizei nun mit einem Bild suchen.

Der Täter soll sich nach den derzeitigen Erkenntnissen zwischen dem 29. März 2026 und dem 30. März 2026 zunächst widerrechtlich auf Grundstücke in der Austraße (einstellige Hausnummern), der Aachener Straße (10er-Hausnummern), der Karlsbader Straße (20er-Hausnummern) und der Maingaustraße (10er-Hausnummern) begeben haben. Hierbei habe er vorhandene Begrenzungen durch Klettern überwunden. Im Anschluss daran soll er sich in einem Fall mit einem Hebelwerkzeug gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten des Wohnhauses verschafft und dieses hiernach durchsucht haben. In den anderen drei Fällen ließ der Täter offenbar aus unterschiedlichen Gründen von einer weiteren Tatausführung ab oder scheiterte beim Aufhebeln etwaiger Zugangsmöglichkeiten.

Von dem Unbekannten liegt nun ein Bild einer Überwachungskamera vor, mit dessen Hilfe sich die Behörden nun Hinweise aus der Bevölkerung versprechen.

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei fragen nun:

- Wer kann Hinweise zu der abgebildeten Person geben? - Wer hat diese Person auf der Flucht beobachtet? - Wo ist der Täter vielleicht noch aufgefallen? - Ist er möglicherweise in ein Fahrzeug gestiegen oder hat er ein anderes Fluchtmittel benutzt?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 mit den Ermittlern aus Offenbach in Verbindung zu setzen.

Hinweis für Medienschaffende: Rückfragen zu dieser Meldung sind bitte an die gemeinsame Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach, E-Mail: Pressesprecher@StA-Offenbach.Justiz.hessen.de, zu richten.

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