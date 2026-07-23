Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Arelis Nicol Bonilla Polanco?

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Hammersbach (ots)

Wo ist Arelis Nicol Bonilla Polanco? Das fragt die Kriminalpolizei aus Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 14-Jährigen aus Hammersbach.

Die Vermisste wurde zuletzt am Montag (20. Juli), gegen 11 Uhr, im Bereich der Büdinger Straße gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes.

Arelis Nicol Bonilla ist etwa 1,60 Meter groß, schlank und hatte schwarze lange, meist zu Zöpfen geflochtene Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug die Teenagerin einen schwarzen Pullover und eine beigefarbene Jogginghose.

Wer die Jugendliche gesehen hat, nimmt bitte telefonischen Kontakt zur Kriminalpolizei in Hanau (06181 100-123) oder jeder anderen Polizeistation auf.

Hinweis: Dieser Meldung ist ein Bild der Vermissten angehängt (Quelle: Privat).

Offenbach, 23.07.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

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