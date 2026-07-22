Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Versuchter Diebstahl von Audi Q5: Zeugensuche!;Streit im Straßenverkehr: Unbekannter schlug mit Flasche auf 43-Jährigen ein

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Versuchter Diebstahl von Audi Q5: Zeugensuche! - Nidderau

(me) Nachdem es am Dienstagmorgen zu einem Diebstahl von einem Audi Q7 gekommen war (wir berichteten unter der Meldung Nr. 2: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6318562), ermittelt die Polizei nun wegen eines zweiten Falls in Heldenbergen, bei dem es allerdings beim Versuch blieb. Gegen zwei Uhr machten sich zwei Personen an einem Audi Q5 in der Straße "Castellring" (10er-Hausnummern) zu schaffen. Allerdings gelang es den beiden nicht, den schwarzen SUV mit MKK-Kennzeichenschildern zu öffnen, weshalb sie wieder von dannen ziehen mussten.

Zu den beiden Tätern liegt der Polizei folgende Personenbeschreibung vor:

Täter 1:

- dunkel gekleidet, vermummt - trug einen dunklen Rucksack

Täter 2:

- schlanke Figur - Dreitagebart - bekleidet mit einer beigefarbenen Weste, einem dunkelblauen T-Shirt sowie einer kurzen Hose und schwarzen Schuhen - dunkle Basecap

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hanau (06181 100-123) in Verbindung zu setzen.

2. Streit im Straßenverkehr: Unbekannter schlug mit Flasche auf 43-Jährigen ein - Schöneck

(cb) Am Dienstagnachmittag soll es zwischen zwei Verkehrsteilnehmern im Bereich der Brückengasse in Büdesheim zunächst zu einer brenzligen Situation im Straßenverkehr gekommen sein. Aufgrund dessen beleidigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen 14.50 Uhr den vor ihm stehenden 43-jährigen Ford-Fahrer und schlug im weiteren Verlauf unvermittelt mit einer Flasche auf diesen ein. Anschließend fuhr er in seinem Citroen mit BÜD-Kennzeichenschildern davon. Der Gesuchte hatte graue Haare, war 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß, 50 bis 55 Jahre alt und von kräftiger Statur. Der mit einem Polo-Shirt bekleidete Täter (schwarz-grau / gestreift) hatte zudem einen Bart und kurze Haare. Der 43 Jahre alte Mann aus Hanau erlitt Verletzungen im Gesicht und musste medizinisch behandelt werden. Die Ordnungshüter in Maintal haben nun die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und nehmen Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06181 4302-0 entgegen.

Offenbach, 22.07.2026, Pressestelle, Felix Geis

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