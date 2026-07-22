Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: VW Crafter brannte: Zeugen bitte melden!; Zusammenstoß an der Kreuzung: Zeugen gesucht!; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. VW Crafter brannte: Zeugen bitte melden! - Rodgau

(cb) Erst soll es einen Knall gegeben haben, dann geriet ein am Fahrbahnrand in der Weiskirchener Straße abgestellter VW Crafter in Brand. So geschehen am Mittwoch, gegen 0.30 Uhr. Der blaue Wagen fing auf bislang unbekannte Art und Weise Feuer und brannte im Bereich der Fahrzeugfront komplett aus, wodurch ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro entstand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer (069 8098-1234) um Zeugenhinweise.

2. Zusammenstoß an der Kreuzung: Zeugen gesucht! - Neu-Isenburg

(cb) Am Dienstagnachmittag kam es im Kreuzungsbereich der Landesstraße 3117 und der Bundesstraße 459 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 25-jähriger Rollerfahrer stürzte und dadurch an seinem Moped ein Sachschaden von knapp 200 Euro entstand. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand stand der Neu-Isenburger mit seinem Zweirad in Höhe eines wartenden Wagens an einer roten Ampel. Als diese auf Grün umsprang, soll der Autofahrer trotz bestehender Baustelle verbotswidrig nach rechts abgebogen sein. Beim Abbiegen übersah der Unfallverursacher offenbar den neben ihm befindlichen Rollerfahrer; es kam zum Zusammenstoß. In der Folge stürzte der 25 Jahre alte Mann aus Neu-Isenburg, blieb jedoch, soweit bislang bekannt, unverletzt. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Daher suchen die Beamten der Polizeistation Neu-Isenburg nun Unfallzeugen. Diese wenden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06102 2902-0 an die Ermittler.

3. Flüchtiger Unfallverursacher hinterließ beschädigte Verkehrsinsel und Ölspur: Zeugensuche der Polizei - Seligenstadt

(me) In der Frankfurter Straße / "Trieler Ring" kam es am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein noch unbekannter Wagenlenker an einer dortigen Verkehrsinsel einen Schaden von circa 2.000 Euro anrichtete. Zwischen 8 Uhr und 9.30 Uhr stieß der Fahrer mit seinem Auto gegen die Übergangshilfe und das dortige Verkehrsschild. Auf seiner Flucht verlor das Gefährt des Unbekannten Öl, weshalb er eine Spur bis zur Kreuzung Dudenhöfer Straße hinter sich herzog. Zeugen der Kollision melden sich bitte telefonisch auf der Wache in Seligenstadt (06182 8930-0).

4. Einbrecher kamen über die Kellertür - Hainburg

(cb) Über eine gewaltsam geöffnete Kellertür gelangten Einbrecher in ein Haus in der Friedhofstraße (20er-Hausnummern). Im Anschluss durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Ob sie etwas erbeuteten, ist derzeit noch unklar. Bei der Tat, welche sich zwischen Mittwoch, 15. Juli und Dienstag, 17. Juli, ereignete, entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 300 Euro. Die Ermittler des Einbruchkommissariats in Offenbach bitten unter der Rufnummer 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

Offenbach, 22.07.2026, Pressestelle, Felix Geis

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