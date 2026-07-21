Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 42-Jähriger bei Kollision mit Baum tödlich verletzt: Gutachter eingeschaltet

Bad Soden-Salmünster (ots)

(me) Am Dienstagmorgen kam es gegen 5.50 Uhr auf der Landesstraße 3178 zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 42-jähriger Opel-Lenker die außerorts gelegene Straße von Bad Soden in Richtung Romsthal, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dortigen Baum. Die hinzugerufenen Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes konnten nur noch den Tod des 42 Jahre alten Mannes feststellen.

Zur Sachverhaltsklärung und zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Gutachter eingeschaltet. Zur Fertigung von Übersichtsaufnahmen war auch eine Drohne der Polizei im Einsatz.

Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Bad Orb unter der Rufnummer 06052 9148-0 in Verbindung zu setzen.

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