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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 42-Jähriger bei Kollision mit Baum tödlich verletzt: Gutachter eingeschaltet

Bad Soden-Salmünster (ots)

(me) Am Dienstagmorgen kam es gegen 5.50 Uhr auf der Landesstraße 3178 zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 42-jähriger Opel-Lenker die außerorts gelegene Straße von Bad Soden in Richtung Romsthal, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dortigen Baum. Die hinzugerufenen Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes konnten nur noch den Tod des 42 Jahre alten Mannes feststellen.

Zur Sachverhaltsklärung und zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Gutachter eingeschaltet. Zur Fertigung von Übersichtsaufnahmen war auch eine Drohne der Polizei im Einsatz.

Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Bad Orb unter der Rufnummer 06052 9148-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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