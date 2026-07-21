Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Explosion an Kiosk: Kripo bittet um Hinweise

Obertshausen (ots)

(lei) Nachdem Unbekannte am frühen Dienstagmorgen einen Kiosk in der Waldstraße ganz offensichtlich vorsätzlich beschädigt haben, hat die Kriminalpolizei Ermittlungen aufgenommen, die aufgrund der vor Ort festgestellten Situation nun wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion geführt werden.

Zeugen hatten gegen 3.30 Uhr den Notruf gewählt und von mindestens einem lauten Knall sowie Feuerschein berichtet. Den Mitteilungen zufolge soll daraufhin ein Auto mit quietschenden Reifen geflüchtet sein.

Alarmierte Polizeistreifen stellten kurz darauf fest, dass der Eingangsbereich des an der Ecke zur Bahnhofstraße gelegenen Geschäfts verwüstet war. Die Tür war erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden; Glassplitter lagen auf dem Boden vor dem Gebäude.

Die Beamten beziffern den entstandenen Sachschaden vorläufig auf etwa 30.000 Euro und gehen nun den noch unklaren Hintergründen der Tat nach; hierzu wurden am Tatort bereits Spuren gesichert. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Zu dem oder den Tätern gibt es derzeit noch keine Informationen - solche erhoffen sich die Ermittler durch weitere Hinweise, die sie rund um die Uhr unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegennehmen.

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