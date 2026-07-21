Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: LKW geriet nach Unfall in Brand: Nächtliche Fahrbahnsperrung und Verkehrsbehinderungen

Autobahn 3 / Seligenstadt (ots)

(lei) Ein schwerer Verkehrsunfall mit einem in Brand geratenen Lastwagen hat am Montagabend auf der Autobahn 3 bei Seligenstadt zu einer stundenlangen Vollsperrung in beide Fahrtrichtungen geführt. Der Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei dauerte bis in die frühen Morgenstunden an.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizeiautobahnstation Südosthessen ereignete sich der Unfall gegen 19.50 Uhr auf der Fahrbahn in Richtung Frankfurt, kurz vor der Anschlussstelle Seligenstadt. Demnach geriet ein 58 Jahre alter LKW-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache von der rechten auf die linke Fahrspur und kollidierte dort mit dem Seat einer 50-Jährigen, die ebenfalls in Richtung Frankfurt unterwegs war.

Der Lastwagen prallte anschließend gegen die Betonmittelleitwand. Dabei geriet der Anhänger in Brand und brannte vollständig aus. Der Seat überschlug sich infolge des Zusammenstoßes offenbar mehrfach und kam schließlich auf dem Dach im Mittelgrünstreifen zum Stillstand. Sowohl der 58-jährige LKW-Fahrer als auch die 50 Jahre alte Autofahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte ein medizinischer Notfall des LKW-Fahrers unfallursächlich gewesen sein. Zudem musste ein vorbeifahrender Verkehrsteilnehmer medizinisch versorgt werden, nachdem er nach eigenen Angaben Rauchgase eingeatmet hatte und über entsprechende Beschwerden klagte.

Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen sowie an der Betonmittelleitwand wird vorläufig auf mehr als 60.000 Euro geschätzt.

Die Löscharbeiten gestalteten sich aufwendig, da der Lastwagen unter anderem Kosmetikartikel transportierte. Nach Informationen der Beamten befanden sich darunter auch Rasierschaumdosen, die aufgrund der Hitzeentwicklung teilweise explodierten. Anschließend musste die Ladung durch eine Spezialfirma umgeladen werden, bevor das ausgebrannte Fahrzeug geborgen werden konnte.

Die derzeit noch bestehende Vollsperrung in Richtung Frankfurt soll nach aktuellem Stand zeitnah aufgehoben werden. Der Verkehr wurde seither am Autobahndreieck Seligenstadt umgeleitet, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam. In Fahrtrichtung Würzburg konnte im Laufe der Nacht zumindest eine Spur wieder freigegeben werden; auch dort regelte die Polizei den Verkehrsfluss.

Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 bei der Polizeiautobahnstation Südosthessen zu melden.

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