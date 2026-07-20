Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Ermittlungen nach Polizeieinsatz in Wohngebiet: Ingewahrsamnahme eines 38-Jährigen

Rodenbach (ots)

(lei) Nach einem Polizeieinsatz in einem Wohngebiet im Westen von Niederrodenbach am Montag ermittelt die Polizei gegen einen 38-Jährigen. Der Mann wurde am Nachmittag in Gewahrsam genommen und aufgrund seines Verhaltens vorübergehend in eine Fachklinik gebracht.

Auslöser des Einsatzes war eine Mitteilung gegen 13.40 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 38-Jährige auf seinem Grundstück in untypischer Weise mit Feuer hantiert haben, unter anderem in unmittelbarer Nähe zu einer Gasflasche. Da die Polizei die Situation als potenzielle Gefahrenlage bewertete, rückten daraufhin mehrere Streifen aus, sperrten den Bereich vorsorglich ab und räumten den unmittelbaren Nahbereich. In kommunikativer Lagelösung konnte der Mann anschließend ohne Widerstand festgenommen werden. Verletzt wurde niemand.

Im Zuge einer anschließenden Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte neben einer Art "Taser" auch diverse Messer sowie eine Langwaffe, weswegen nun auch strafrechtliche Ermittlungen wegen Verdachts des Verstoßes nach dem Waffengesetz eingeleitet wurden. Die diesbezüglichen Untersuchungen, bei denen auch die bis dato unklaren Hintergründe seines Handelns geklärt werden sollen, dauern an.

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