Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Versuchter Einbruch im "Nidderbad"; Zweiräder im Fokus: Verkehrsspezialisten ahndeten zahlreiche Verstöße; Langfinger nahmen Rüttelplatte mit: Polizei sucht nach Zeugen und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Vermisste wieder da - Hanau / Frankfurt am Main

(me) Die seit Mittwoch vermisste 15-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Vermisstensuche nach ihr wird daher zurückgenommen.

2. Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung: Zeugen gesucht! - Hanau

(cb) Noch völlig unklar sind die Hintergründe eines Angriffs am Freitagvormittag, gegen 10.20 Uhr, an der Anschrift "Sandeldamm" (einstellige Hausnummern). Ein 33-Jähriger sei unvermittelt von einem Unbekannten körperlich angegangen worden. Der Mann erlitt unter anderem Platzwunden am Kopf und musste im Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und suchen in diesem Zusammenhang Zeugen der Tat. Diese wenden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-120 an die Ermittler.

3. Abgelenkt und Geldbeutel gestohlen: Hinweise erbeten - Hanau

(me) Eine Kundin eines Lebensmittelmarktes wurde am Freitagmorgen offenbar zum Ziel zweier Taschendiebinnen. Gegen 10 Uhr befand sich die Dame in einem Lebensmittelmarkt in der Martin-Luther-King-Straße (einstellige Hausnummern), als diese von hinten unvermittelt angerempelt wurde. Während dieser Situation gelang es einer der beiden Unbekannten, die etwa 1,70 Meter groß und von schlanker Statur gewesen sein soll, unbemerkt den Geldbeutel aus der Handtasche zu entnehmen. Das Fehlen der Geldbörse fiel erst wenig später an der Kasse auf. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Diebin, die eine Bluse und einen hellen langen Rock trug, mit ihrer Komplizin längst in unbekannte Richtung entfernt. Die Kriminalpolizei aus Hanau hat die Ermittlungen aufgenommen und ist für Hinweisgeber unter der 06181 100-123 erreichbar.

4. Versuchter Einbruch im "Nidderbad" - Nidderau

(me) Unbekannte überstiegen in der Nacht zum Samstag den Zaun eines Freizeitbades in der Konrad-Adenauer-Allee und versuchten in der Folge, einen Verkaufsstand und einen dortigen Imbisswagen gewaltsam zu öffnen, was den Eindringlingen allerdings misslang. Die Beamten des Einbruchskommissariats in Hanau ermitteln nun und bitten in dem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die im Zeitraum zwischen 22 Uhr und 10 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im dortigen Bereich wahrgenommen haben, melden sich bitte unter der 06181 100-123 bei den Beamten.

5. Zweiräder im Fokus: Verkehrsspezialisten ahndeten zahlreiche Verstöße - Nidderau

(fg) Im Rahmen umfangreicher Verkehrskontrollen am Samstag im Bereich der Siemensstraße in Nidderau geriet ein 23 Jahre alter Fahrzeugführer aus Bruchköbel besonders in den Fokus der eingesetzten Verkehrsspezialisten. Nachdem er zunächst die Anhaltesignale einer Polizeistreife missachtet haben soll, konnte er wenig später an seiner Wohnanschrift kontrolliert werden. Die anschließenden Ermittlungen brachten gleich mehrere mutmaßliche Straftaten und Verkehrsverstöße ans Licht.

Der von ihm geführte Kleinkraftroller sei erheblich technisch verändert worden und deutlich schneller als die zulässigen 45 km/h gefahren. Zudem gehörte das angebrachte Versicherungskennzeichen nicht zu dem Zweirad. Eine Überprüfung der Fahrzeugidentifizierungsnummer ergab schließlich, dass der Roller nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben war. Darüber hinaus stand der 23-Jährige offenbar unter dem Einfluss von THC und war außerdem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der Roller wurde sichergestellt, um ihn einem Sachverständigen vorzuführen und anschließend dem rechtmäßigen Eigentümer zu übergeben. Der Verdächtige musste die Beamten zur Blutentnahme auf die Dienststelle begleiten. Gegen ihn wurden unter anderem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Rauschmitteln, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie der Urkundenfälschung eingeleitet.

Die Kontrolle war Teil eines gezielten Einsatzes. Zwischen 14 Uhr und 22 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte insgesamt 58 Personen sowie 36 Zweiräder, zehn Autos und einen E-Scooter. Zum Einsatz kamen vier Video-Streifenkräder, vier zivile Fahrzeuge mit Videonachfahreinrichtung sowie zwei uniformierte Streifenkräder. Im Verlauf der Kontrollen wurden folgende Verstöße festgestellt:

- zwei Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz - vier Fälle des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis - zwei Fahrten unter dem Einfluss von Rauschmitteln - ein Fall des Kennzeichenmissbrauchs - ein Fall der Urkundenfälschung - die Sicherstellung von drei Krafträdern und zwei Autos wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis - die Sicherstellung eines zur Fahndung ausgeschriebenen Kleinkraftrollers sowie - insgesamt 21 Ordnungswidrigkeitenanzeigen (unter anderem: 1 x Hauptuntersuchung über acht Monate überschritten, ein Rotlichtverstoß, Überholen bei unklarer Verkehrslage, etc.) und 15 Mängelkarten.

Neben den zahlreichen Verstößen führten die Kontrollen bei insgesamt fünf Fahrzeugen aufgrund erheblicher technischer Veränderungen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.

Bei der Kontrolle eines 65-jährigen Fahrers aus Nidderau fiel den Beamten bereits während der Vorbeifahrt ein auffallend lautes Abgasgeräusch seines Kraftrollers der Marke Aprilia auf. Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Einsatzkräfte fest, dass der vorgeschriebene Katalysator fehlte. Der Roller wurde sichergestellt und wird einem Sachverständigen vorgeführt. Den Fahrer erwartet unter anderem ein Bußgeld in Höhe von 90 Euro.

Gegen 20 Uhr kontrollierten die Beamten außerdem eine Harley-Davidson, bei der die Abgasklappen einer Zubehörabgasanlage dauerhaft geöffnet waren. Die Überprüfung ergab eine mutmaßlich unzulässige Steuerung. Das Motorrad wurde zur Begutachtung sichergestellt. Gegen den 52-jährigen Fahrer wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Auch ihn erwarten ein Bußgeld sowie die Kosten für das Sachverständigengutachten.

Etwa eine Stunde später fiel einer zivilen Streife ein Nissan 370Z auf, dessen Abgasanlage deutlich zu laut erschien. Eine Standgeräuschmessung ergab einen Wert von 97 Dezibel bei zulässigen 76 Dezibel. Auf einer Hebebühne stellten die Beamten zudem eine wohl manipulierte Abgasanlage sowie zwei leergeräumte Katalysatoren fest. Der Wagen wurde sichergestellt und wird einem Gutachter vorgeführt. Gegen den Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis eingeleitet; hinzu kommen ebenfalls die Gutachterkosten.

Weitere Kontrollen, bei denen gezielt nach Zweirädern Ausschau gehalten wird, folgen.

6. Unfallzeugen bitte melden! - Erlensee

(cb) Die Polizei in Langenselbold sucht nach einem Unfall, der sich am Sonntagnachmittag im Birkenweg ereignete, Zeugen. Der bis dato unbekannte Fahrer eines schwarzen Kombis stieß gegen 15.30 Uhr mit einem Renault, welcher am Fahrbahnrand abgestellt war, zusammen. Hierbei beschädigte dieser den grauen Capture an der Fahrzeugfront und rief hierbei einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro hervor. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, flüchtete der Kombifahrer anschließend über die Fichtestraße. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06183 911-550 zu melden.

7. Zeugensuche nach Einbruch: Bargeld und Schmuck mitgenommen - Erlensee

(cb) Bargeld und Schmuck im Wert von ungefähr 850 Euro erbeuteten bislang unbekannte Einbrecher, nachdem diese in ein Haus in der Friedensstraße (10er-Hausnummern) im Ortsteil Langendiebach eingestiegen waren. Die Täter verschafften sich zwischen Freitag, 13.30 Uhr und Samstag, 11.30 Uhr, über ein Kellerfenster Zutritt in das Einfamilienhaus. Im Anschluss durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Nach der Tat hinterließen die Unbekannten einen Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können, wenden sich bitte unter der 06181 100-120 an die Kripo in Hanau.

8. Ermittlungen wegen exhibitionistischer Handlungen: Wer kann Hinweise zu Unbekanntem geben? - Wächtersbach

(cb) Er soll am Freitag, gegen 13.50 Uhr, auf einem Feldweg in der Weidenstraße (einstellige Hausnummern) erst eine Mutter mit Säugling beobachtet und dann an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Im Anschluss soll der etwa 1,85 Meter große und zwischen 50 und 60 Jahre alte Unbekannte mit längeren grauen Haaren einen roten Skoda bestiegen haben. Laut Hinweisen trug er einen kurzen, grauen Jogginganzug und einen schwarzen Pullover mit einem roten und einem weißen Streifen. Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

9. Zeugensuche der Polizei nach Verkehrsunfallflucht - Neuberg

(me) Die Beamten der Polizeistation in Langenselbold ermitteln derzeit wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Ein noch unbekannter Wagenlenker fuhr zwischen Freitag, 22 Uhr und Samstag, 9 Uhr, gegen einen Zaun eines Grundstücks in der Mittelgasse (10er-Hausnummern). Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und der Spurenlage geht die Polizei derzeit davon aus, dass der Unbekannte beim Wenden oder Rückwärtsfahren mit dem Zaun kollidierte. Hierdurch entstanden an der Umfriedung und den dort befindlichen Briefkästen ein Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugen des Unfalls nehmen bitte Kontakt unter der 06183 91155-0 mit der Polizeistation auf.

10. Langfinger nahmen Rüttelplatte mit: Polizei sucht nach Zeugen - Langenselbold

(me) Schwere Beute machten Unbekannte in der Zeit zwischen Donnerstag, 17 Uhr und Freitag, 17 Uhr, als diese eine Rüttelplatte von der Ladefläche eines Pritschenwagens hoben und mit der Baumaschine in unbekannte Richtung verschwanden. Der Wagen, bei dem es sich um einen Opel Movano mit OF-Kennzeichenschildern handelt, stand zur Tatzeit in der Straße "Am Weiher" in den dortigen einstelligen Hausnummern. Der Wert der Rüttelplatte wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweisgeber wenden sich bitte an die Ordnungshüter aus Langenselbold (06183 91155-0).

11. Werkzeug und Materialien von Baustelle geklaut: Wer kann Hinweise geben? - Langenselbold

(me) Baumaterialien und Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro entwendeten unbekannte Gauner zwischen Donnerstag, 15 Uhr und Freitag, 6 Uhr, von einem Baustellengelände in der Carl-Friedrich-Benz-Straße. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wurden zwei Alurampen und ein Stampfer gestohlen. Die Polizeistation Langenselbold nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

Offenbach, 20.07.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell