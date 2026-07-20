Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verdacht der exhibitionistischen Handlungen: Ermittlungen gegen 25-Jährigen eingeleitet; Glasscheiben mit Farbe besprüht: Polizei sucht nach Zeugen; Hinweise erbeten: Motorrad geklaut und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Verdacht der exhibitionistischen Handlungen: Ermittlungen gegen 25-Jährigen eingeleitet - Offenbach

(me) Gegen einen 25 Jahre alten Mann ermittelt die Kriminalpolizei seit kurzem wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlungen, nachdem dieser sich am Freitagnachmittag unsittlich in der Öffentlichkeit berührt haben soll. Gegen 13.40 Uhr wurden die Beamten aus Offenbach über einen Mann mit heruntergelassener Hose, der zudem an seinem Glied manipuliert haben soll, informiert und nahmen diesen kurz darauf im Bereich einer Parkbank im "Dreieich-Park" in der Straße "Dreieichring" vorläufig fest. Der Festgenommene musste mit auf das Revier im Spessartring, wo ein entsprechendes Verfahren gegen den Beschuldigten eingeleitet wurde. Zeugen des Geschehens setzen sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 mit der Kripo in Verbindung.

2. Hinweise erbeten: Motorrad geklaut - Offenbach

(cb) Diebe hatten es scheinbar auf ein schwarzes Motorrad der Marke Yamaha abgesehen, welches vor einem Mehrfamilienhaus in der Friedhofstraße (70er-Hausnummern) abgestellt war. Die Tat, bei der die Täter das Leichtkraftrad mit OF-Kennzeichen im Wert von ungefähr 3.600 Euro klauten, ereignete sich zwischen Donnerstag, 20 Uhr und Freitag, 13 Uhr. Die Polizei bittet nun unter Kripo-Hotline (069 8098-1234) um Zeugenhinweise.

3. Hinweise erbeten: Werkzeuge aus Peugeot gestohlen - Offenbach

(cb) Aus einem Peugeot Boxer, welcher in der Mühlheimer Straße, hier im Bereich eines Friedhofes abgestellt war, klauten bis dato Unbekannte Werkzeuge im Wert von ungefähr 2.000 Euro. Hierzu öffneten die Täter zwischen Donnerstag, 19 Uhr und Freitag, 6.30 Uhr, den weißen Kastenwagen mit F-Kennzeichen und nahmen anschließend mehrere Werkzeuge, Maschinen und Kupferrohre mit sich. Zeugenhinweise nehmen die Beamten des Fachkommissariats in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

4. Unbekannter flüchtete mit Bargeld: Zeugen gesucht! - Neu-Isenburg

(cb) Korpulente Statur, etwa 1,75 Meter groß, ungefähr 60 Jahre alt, sommerliches Hemd und beigefarbene Hose: So lautet die Personenbeschreibung eines Mannes, der am Mittwoch Bargeld aus der Geldbörse eines Seniors erbeutet hatte. Zwischen 15 Uhr und 16 Uhr gab der Unbekannte auf einem Parkplatz in der Frankfurter Straße (90er-Hausnummern) vor, in einer Notsituation zu sein, und bat um Hilfe. Der Rentner aus Neu-Isenburg war hierdurch abgelenkt, sodass der Täter unbemerkt mehrere hundert Euro Bargeld aus dessen Geldbörse an sich nahm. Mit seiner Beute flüchtete der Langfinger anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf den Täter geben können, wenden sich bitte telefonisch an die Ermittler in Offenbach (069 8098-1234).

5. Fußgänger geschlagen: Zeugensuche der Polizei - Neu-Isenburg

(cb) Die Kriminalpolizei aus Offenbach ermittelt seit Samstag wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 38-Jährigen. Nach den bisherigen Erkenntnissen war dieser gegen 15.45 Uhr zu Fuß im Bereich der Bahnhofstraße unterwegs, als dieser nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung von zwei bislang Unbekannten gestoßen und mit Schlägen angegangen wurde. Hierdurch erlitt der Neu-Isenburger leichte Verletzungen. Zu den zwei Flüchtigen liegen der Polizei folgende Beschreibungen vor:

Täter 1:

- zwischen 30 und 35 Jahre alt - etwa 1,65 Meter groß und von athletischer Statur - kurze, schwarze, lockige Haare - Bekleidung: schwarzes Muscle-Shirt, schwarze Hose und Schuhe - trug eine Sonnenbrille und eine grau/schwarze Umhängetasche

Täter 2:

- zwischen 30 und 35 Jahre alt - etwa 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur - schwarze lockige, zum Zopf gebundene Haare - Bekleidung: schwarzes T-Shirt, schwarze Hose und schwarze Schuhe - führte eine graue Bauchtasche mit sich

Zeugen des Vorfalls melden sich bitte über die Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kripo.

6. Glasscheiben mit Farbe besprüht: Polizei sucht nach Zeugen - Dreieich

(me) Da Unbekannte mutmaßlich im Verlauf des Wochenendes die Glasscheiben zweier Friseurläden auf der Frankfurter Straße (10er- und 20er-Hausnummern) mit Farbe besprühten, ermittelt die Polizei nun und sucht nach Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben. Den Beamten der Polizeistation in Neu-Isenburg wurde der Vorfall am Sonntagvormittag gemeldet. Diese suchen nun nach Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden telefonisch unter der 06102 2902-0 entgegengenommen.

7. Autos kollidierten beim Abbiegen: Wer hat den Unfall beobachtet? - Dreieich

(me) Am Mittwoch, gegen 16.20 Uhr, kam es auf der Landesstraße 3317 zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Wagen und der anschließenden Unfallflucht von einem der beiden Beteiligten. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein BMW-Lenker die außerorts gelegene Straße und bog im Bereich eines dortigen Hofguts auf eine Nebenstraße ab. Dort kollidierte er mit einem entgegengesetzt abbiegenden silbernen Mercedes, der im Anschluss daran in unbekannte Richtung davonfuhr. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Verkehrsunfallflucht. Diese melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Langen (06103 9030-0).

8. Zeugensuche nach Einbruch in Lager - Rodgau

(fg) Unbekannte sind am Freitagmorgen, zwischen 3.15 Uhr und 4.20 Uhr, in ein Lager in der Boschstraße in Weiskirchen eingebrochen und entwendeten mehrere Pakete mit Handys sowie Tablets. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter über eine Laderampe Zutritt zum Gebäude. Im Inneren sollen sie wohl auch einen Hubwagen genutzt haben, um die Ware zur Ladebrücke zu transportieren. Mit der Beute flohen sie anschließend; möglicherweise nutzten die Unbekannten, es soll sich um zwei dunkel gekleidete sowie teils maskierte Männer gehandelt haben, ein Fahrzeug zum Abtransport. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden. ST/0804449/2026

9. Wer hat den grauen Hyundai gestohlen? - Rodgau (cb) Wer hat den Hyundai Tucson gestohlen, welcher in der Seestraße (20er-Hausnummern) im Ortsteil Nieder-Roden abgestellt war? Das fragen sich die Ermittler des Fachkommissariats und suchen Zeugen des Fahrzeugdiebstahls. Bei dem grauen Wagen mit OF-Kennzeichen überwanden die Täter am Samstag, zwischen 7 Uhr und 8 Uhr die technischen und mechanischen Sicherungen und fuhren mit dem Tucson im Wert von knapp 23.000 Euro davon. Zeugenhinweise bitte telefonisch unter der Rufnummer 069 8098-1234 an die Kripo-Hotline.

10. Betrüger erbeuteten Bargeld, Schmuck und Münzen: Hinweise erbeten - Rödermark

(cb) Am Freitagnachmittag klingelte das Telefon bei einer Seniorin aus Ober-Roden. Am anderen Ende der Leitung meldete sich ein vermeintlicher Polizist, welcher der Rentnerin glaubhaft machte, dass ein naher Verwandter von ihr in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt wäre. Um dem Angehörigen in seiner misslichen Lage zu helfen, forderte der Betrüger von der Frau eine Kaution. Nur kurze Zeit später, gegen 16.30 Uhr, erschien eine unbekannte Person an der Wohnanschrift der älteren Dame und nahm Bargeld, Schmuck und Münzen im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro an sich. Mit seiner Beute flüchtete der Unbekannte über die Straße "In der Plattenhecke" in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei in Offenbach hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Betruges aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Kripo-Hotline (069 8098-1234) entgegen.

11. Entblößt und vulgär angesprochen: Polizei leitete Ermittlungen ein - Mainhausen

(me) Er soll sich am Freitag auf einem Feldweg im Bereich des "Lehmkautenweg" neben einer 22-jährigen Passantin entblößt, an seinem Glied berührt und diese hierbei vulgär angesprochen haben: So die Vorwürfe gegen einen zwischen 50 und 60 Jahre alten und circa 1,75 Meter großen Mann, nach dem die Polizei nun auf der Suche ist. Gegen 18 Uhr sei es zu dem Geschehen auf oder neben einer dortigen Parkbank gekommen. Der schlanke Unbekannte hatte grau-braune Haare zu einem Zopf gebunden und war bekleidet mit einem grünen T-Shirt und einer Fahrradbrille. Die Kriminalpolizei aus Offenbach ist für Hinweisgeber unter der 069 8098-1234 erreichbar.

Offenbach, 20.07.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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