POL-OF: Vermisste wieder da

Offenbach (ots) - (me) Am frühen Sonntagmorgen kam es auf der Kreisstraße 192 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Wagen, der mit drei Personen besetzt war, gegen einen Baum prallte. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen waren der 19-jährige Lenker sowie seine beiden Mitfahrer im Alter von 17 und 20 Jahren gegen 3 Uhr auf der Clara-Grein-Straße unterwegs, als ...

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