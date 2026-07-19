Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Drei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall: Polizei sucht nach Zeugen

Offenbach (ots)

(me) Am frühen Sonntagmorgen kam es auf der Kreisstraße 192 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Wagen, der mit drei Personen besetzt war, gegen einen Baum prallte. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen waren der 19-jährige Lenker sowie seine beiden Mitfahrer im Alter von 17 und 20 Jahren gegen 3 Uhr auf der Clara-Grein-Straße unterwegs, als der Fahrer die Kontrolle über den Ford verlor. In der Folge kam der schwarze Focus in Höhe einer Reitanlage von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Durch die Wucht des Aufpralls verletzten sich die drei Insassen schwer und wurden umgehend in Kliniken gebracht. An dem Wagen, der zwischenzeitlich Feuer fing, entstand derweil ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen des Zusammenstoßes. Hinweisgeber melden sich bitte telefonisch auf der Wache des Polizeireviers im Spessartring unter der Rufnummer 069 8098-5100.

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