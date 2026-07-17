Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zügige Festnahme: Herbeigeeilte Streifen nahmen zwei Verdächtige nach mutmaßlichem Transporter-Aufbruch vorläufig fest

Dietzenbach (ots)

(fg) Dank eines aufmerksamen Zeugen nahmen herbeigeeilte Polizeibeamte im Rahmen der Fahndung zwei Verdächtige im Alter von 20 und 37 Jahren am Freitagmorgen, gegen 1.50 Uhr, vorläufig fest. In der Neckarstraße (einstellige Hausnummern) war es zuvor zu einem Aufbruch eines abgestellten Transporters gekommen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Die beiden Festgenommenen sollen den Fiat Ducato im Heckbereich aufgehebelt und es auf Textilstoffe im Wert von rund 5.000 Euro abgesehen haben. Die Beute sollen sie zunächst in einen mitgeführten Transporter, an dem niederländische Kennzeichenschilder angebracht waren, verladen haben. Anschließend machten sie sich in dem Ford Transit davon. Ein Zeuge informierte jedoch folgerichtig die Polizei, die sich umgehend auf den Weg machte. Beim Erblicken der herannahenden Streifenwagen stoppten die Verdächtigen, stiegen aus und rannten davon. Die Flucht konnte mitunter von den Beamtinnen und Beamten auf der Wache über die Videoschutzanlage beobachtet und aufgezeichnet werden. Kurz darauf erfolgten die vorläufigen Festnahmen.

Der Ford Transit, in dem sich auch die mutmaßliche Beute befand, wurde beschlagnahmt und wird nun einer umgehenden Spurensicherung unterzogen. Die beiden Verdächtigen mussten mit zur Polizeistation, wo sie eine Blutprobe abgeben mussten und erkennungsdienstlich behandelt wurden. Die Ermittlungen werden wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls geführt. Weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

Der Hinweis des Zeugen in Verbindung mit dem schnellen Handeln der Einsatzkräfte führte letztlich zum schnellen Fahndungserfolg. Dieses Beispiel macht eindrucksvoll deutlich, wie wichtig das Zusammenwirken zwischen Bürgerinnen und Bürgern sowie der Polizei ist.

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