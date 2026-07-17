Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Führerschein beschlagnahmt: Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs; Trickdiebe erbeuteten Bargeld: Autoreifen womöglich bewusst beschädigt; und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer: Bobby Car angezündet - Hanau

(fg) Zwei Jugendliche haben am frühen Freitagmorgen, zwischen 0.30 Uhr und 0.50 Uhr, ein Bobby Car in einer Parkanlage in der Burgallee (90er-Hausnummern) angezündet. Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich um Jugendliche. Diese sollen den fahrbaren Untersatz mit Benzin übergossen und anschließend angezündet haben. Im Anschluss rannten sie in Richtung eines dortigen Spielplatzes davon.

Täter 1:

- etwa 1,60 Meter groß, blonde Haare - dunkle Bekleidung, Kappe auf dem Kopf

Täter 2:

- etwa 1,60 Meter groß, dunkle Haare - dunkle Kleidung

Die beiden Unbekannten waren auf E-Scootern unterwegs. Hinweise werden unter der Rufnummer 06181 100-120 entgegengenommen.

2. Trickdiebe erbeuteten Bargeld: Autoreifen womöglich bewusst beschädigt - Hanau

(fg) Trickdiebe stahlen am Donnerstag, gegen 18.30 Uhr, eine Handtasche von der Rückbank eines schwarzen Mercedes, weshalb die Kripo ermittelt und nach Zeugen sucht. Nach bisherigen Erkenntnissen hob eine Frau aus dem Wetteraukreis bei einer Bank zunächst Geld ab, verstaute dieses in ihrer Handtasche und bestieg ihren in einem Parkhaus in der Nürnberger Straße abgestellten Mercedes. Beim Herausfahren aus dem Parkhaus bemerkte die Mercedes-Fahrerin, dass der rechte, hintere Reifen Beschädigungen aufwies. Sie parkte den Wagen daraufhin in der Salzstraße ab und informierte ihren Ehemann. Im weiteren Verlauf erschien ein Unbekannter und fragte die Mercedes-Lenkerin, ob sie eine Pumpe benötige. Dies verneinte die 54-Jährige, woraufhin sich der Mann davonmachte. Kurz darauf wurde das Fehlen der Handtasche festgestellt.

Die aufnehmende Streifenbesatzung nahm im Reifen einen Nagel wahr. Die Handtasche wurde ebenfalls aufgefunden; aus dieser fehlte jedoch das Geld. Bereits im Parkhaus ist ein silberner Mercedes mit M-Kennzeichenschildern aufgefallen, an dessen Steuer ein Mann saß. Eine weitere Beschreibung dieser Person war nicht möglich.

Täter 2 (fiel ebenfalls im Parkhaus auf):

- circa 35 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, sportliche Figur - kurze Hose und blaue Kappe

Täter 3 (fragte, ob die Frau eine Pumpe benötige):

- 50 bis 60 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, normale Statur, kurze schwarz-graue Haare - beige Bekleidung

Hinweise zu dem Trio und dem silbernen Mercedes bitte an die Ermittler der Kriminalpolizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123.

3. Werkzeug aus Renault geklaut: Polizei bittet um Hinweise - Maintal

(me) Mit Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro bereicherte sich ein Langfinger in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, als dieser ein Loch in die Seite eines Renaults schnitt und so in den Innenraum gelangte. Aus diesem nahm er unter anderem eine Bohrmaschine, eine Kettensäge und weiteres Handwerkzeug an sich. Der entstandene Schaden dürfte sich ebenfalls auf mehrere tausend Euro belaufen. Die Tat geschah zwischen 19.30 Uhr und 10.20 Uhr in der Wingertstraße (100er-Hausnummern). Zeugen, die in dieser Zeit dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, nehmen bitte Kontakt mit der Kripo in Hanau (06181 100-123) auf.

4. Führerschein beschlagnahmt: Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs - Bruchköbel

(fg) Er habe eine rote Ampel überfahren, sei in Schlangenlinien unterwegs gewesen und habe unter anderem eine Verkehrsinsel gestreift. Ein offenbar deutlich unter Alkoholeinfluss stehender 39-Jähriger muss sich nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Ein aufmerksamer Zeuge meldete sich am Donnerstagabend, gegen 19.35 Uhr, bei der Polizei und meldete den auffällig fahrenden VW Amarok. Der Lenker sei bereits im Bereich der Bahnhofstraße / Hammersbacher Straße aufgefallen; der Lenker habe einen dortigen Kreisverkehr passiert, ohne die Geschwindigkeit zu reduzieren und nach möglichen Vorfahrtsberechtigten zu schauen. In der Hammersbacher Straße sei auch die dortige Verkehrsinsel gestreift worden. An der Kreuzung Hammersbacher Straße / Landesstraße 3195 / Kreisstraße 856 sei sodann die rotzeigende Ampel überfahren worden. Mindestens ein Verkehrsteilnehmer habe abbremsen müssen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Letztlich wurde der Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Der 39-Jährige, der lallte und verwaschen redete, musste für eine Blutentnahme mit zur Polizeistation. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Weitere Zeugen, die die Fahrweise beobachtet haben und möglicherweise gefährdet wurden, melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 auf der Wache der Polizeistation in Langenselbold.

5. Nach nächtlichem Besuch in Schule: Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Hausfriedensbruchs gegen zwei Teenager eingeleitet - Bad Soden-Salmünster

(me) Sie sollen sich in der Nacht zum Freitag widerrechtlich Zutritt zu einem Schulgebäude in der Frankfurter Straße (60er-Hausnummern) verschafft und in der Folge mehrere Wände und Whiteboards mit Edding und Sprühfarbe beschmiert haben, weshalb gegen zwei Teenager im Alter von 16 und 17 Jahren nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Hausfriedensbruchs ermittelt wird. Die Polizei stellte die beiden Tatverdächtigen und ihre schwarzen beziehungsweise rosa Farbschmierereien nach einem Alarmeingang gegen 21.50 Uhr fest und nahm die 16-Jährige und den 17 Jahre alten Jungen mit zur Station. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

6. Zwölfjähriger angefahren: Unbekannte floh - Bad Soden-Salmünster

(fg) Ein zwölfjähriger Radfahrer zog sich am Donnerstagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, bei einem Zusammenstoß mit einem lilafarbenen Kleinwagen in der Bad Sodener Straße leichte Verletzungen zu und kam daher zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die unbekannte Wagenlenkerin, bei der es sich um eine ältere Dame gehandelt haben soll, sei über den Bürgersteig auf die Straße gefahren und habe den Zwölfjährigen hierbei übersehen. Der Junge stürzte und zog sich unter anderem Schürfwunden zu. Da er im Nachgang auch über Schwindel und Übelkeit klagte, kam er in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06052 9148-0 auf der Wache der Station in Bad Orb zu melden.

Offenbach, 17.07.2026, Pressestelle, Felix Geis

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