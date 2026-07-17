Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Beleidigt, bedroht und geschlagen: 48-Jährige kam in Fachklinik; Polizei nahm alkoholisierten Verdächtigen fest: Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Beleidigt, bedroht und geschlagen: 48-Jährige kam in Fachklinik - Offenbach

(fg) Ohne erkennbaren Grund soll eine 48-Jährige am Donnerstagmorgen eine Offenbacherin beleidigt, bedroht und auch geschlagen haben. Kurz nach 7 Uhr sei die Verdächtige in der Richard-Wagner-Straße an die 19-Jährige herangetreten und habe sie unvermittelt angegangen. Außerdem habe sie der jungen Frau das Handy aus der Hand geschlagen, sodass dieses nun Beschädigungen aufweist. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Die 48-Jährige kam aufgrund ihres psychischen Zustands zur weiteren Behandlung in eine Fachklinik. Zeugen des Geschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers.

2. Trickbetrüger erbeutete Bargeld: Hinweise erbeten - Offenbach

(me) Etwa 200 Euro Bargeld ergaunerten sich ein Trickbetrüger und sein unbekannter Komplize am Donnerstagmorgen, weshalb die Polizei umgehend die Ermittlungen aufnahm. Gegen 10.15 Uhr klingelte es an der Tür in der Humboldtstraße (10er-Hausnummern). Vor der Bewohnerin stand ein circa 30 Jahre alter Mann, der etwa 1,80 Meter groß war und ein weißes T-Shirt mit einer dunklen Aufschrift sowie eine knielange dunkle Hose trug. Unter dem Vorwand, er müsse den Wasserstand ablesen, begaben sich die beiden in den Keller. Diese Zeit nutzte mutmaßlich ein Komplize des Mannes, begab sich in die Räumlichkeiten und entnahm Bargeld aus der Geldbörse. Der "Ableser" soll sich in der Folge in Richtung der Buchhügelallee entfernt haben. Die Ermittler aus Offenbach sind für Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 069 8098-1234 erreichbar.

3. Zeugensuche nach versuchtem Raddiebstahl - Offenbach

(fg) Etwa 40 Jahre alt, Vollbart, schwarze sowie kurze Haare, korpulent, mit grauer Hose und schwarzem Shirt bekleidet: Mit dieser Personenbeschreibung sucht die Polizei einen Unbekannten nach einem versuchten Fahrraddiebstahl in einem Hinterhof in der Christian-Pleß-Straße (einstellige Hausnummern). Der versuchte Diebstahl ereignete sich am Donnerstag, kurz nach 18 Uhr. Der Eigentümer nahm den Unbekannten wahr und störte diesen beim Öffnen des Radschlosses. Ohne das schwarze Citybike rannte der Täter davon. Hinweise bitte an die Wache des Offenbacher Polizeireviers unter der Rufnummer 069 8098-5100.

4. Mann in Wohnung überwältigt: Unbekannte nahmen Bargeld mit - Offenbach

(me) Wegen eines Raubdelikts ermittelt die Kriminalpolizei seit dem frühen Freitagmorgen. Nach den bisherigen Erkenntnissen drangen zwischen 1.30 Uhr und 2.30 Uhr etwa drei bis vier unbekannte Personen in das Wohnhaus in der Neusalzer Straße (20er-Hausnummern) ein und überwältigten in der Folge den Bewohner. Unter anderem soll dem Mann ein Messer vorgehalten worden sein. Hiernach durchsuchten die Eindringlinge die Räumlichkeiten nach Beute und nahmen mitunter mehrere tausend Euro Bargeld sowie hochwertige Uhren mit. Die Kriminalpolizei war vor Ort mit umfangreichen Spurensicherungsmaßnahmen beschäftigt und erhofft sich nun Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die in dieser Stunde etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 mit den Beamten aus Offenbach in Verbindung zu setzen.

5. Rotes E-Bike in der Herrnstraße entwendet: Wer hat etwas beobachtet? - Heusenstamm

(me) Aus einem Hinterhof in der Herrnstraße (einstellige Hausnummern) entwendete ein Langfinger am Mittwochabend ein hochwertiges E-Bike von "Trek". Gegen 18.25 Uhr soll der 20 Jahre alte Dieb den Hof des Mehrfamilienhauses betreten und das dort abgestellte rote Zweirad an sich genommen und mit diesem davongeradelt sein.

Zu dem Unbekannten liegt der Polizei folgende weitere Personenbeschreibung vor:

- schlanke Figur - kurze schwarze Haare, Oberlippenbart - trug ein schwarzes T-Shirt, eine lila-orange-blaue Shorts und Schlappen

Zeugen des Geschehens melden sich bitte telefonisch unter 06104 6908-0 auf der Wache in Heusenstamm.

6. Fünf Verletzte bei Auffahrunfall: Polizei sucht Zeugen! - Autobahn 3 / Rodgau

(me) Fünf Leichtverletzte, ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro und vier nicht mehr fahrbereite Wagen sind das Resultat eines Verkehrsunfalls von Donnerstagabend. Zunächst waren vier Autos, darunter drei Mercedes und ein Citroen, gegen 19.45 Uhr auf der Autobahn 3 zwischen den Anschlussstellen Seligenstadt und Hanau hintereinander unterwegs. Vermutlich aufgrund eines Schaltfehlers und eines damit einhergehenden Geschwindigkeitsverlusts der Vorausfahrenden fuhren die Wagen schließlich ineinander auf. Während der Unfallaufnahmen mussten Teile der Fahrbahn kurzzeitig gesperrt werden. Zeugen der Karambolage nehmen bitte Kontakt zur Polizeiautobahnstation Südosthessen (06181 9010-0) auf.

7. Überholmanöver führte zu leicht verletzter Person und Sachschaden: Zeugensuche der Polizei - Dietzenbach

(me) Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Landesstraße 3001 zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine Insassin leicht verletzte und ein Schaden von mehreren tausend Euro entstand. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhren ein Radfahrer und eine silberne Mercedes-A-Klasse mit OF-Kennzeichenschildern die Offenthaler Straße im Bereich eines dortigen Schwimmbads zunächst hintereinander. Gegen 15.45 Uhr habe die Fahrerin oder der Fahrer des Wagens den Biker überholt und sei hierbei auf die Gegenfahrbahn gekommen. In der Folge hätten ein entgegenkommender KIA-Lenker und ein VW-Fahrer abbremsen müssen und seien zum Stillstand gekommen. Ein sich dahinter befindlicher Chrysler fuhr daraufhin auf den Crafter auf. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich eine Mitfahrerin des blauen C 180 leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Da der oder die Überholende nicht vor Ort blieb, ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und sucht nach Zeugen des Zusammenstoßes. Diese melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Dietzenbach (06074 837-0).

8. Bei Abbiegevorgang: Motorrad stieß mit Wagen zusammen: Zeugen gesucht! - Neu-Isenburg

(me) Im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 459 / Landesstraße 3117 kam es am Mittwochabend, gegen 18.30 Uhr, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad. Der Biker befuhr die Landesstraße in Richtung der Kreuzung, während die Fahrerin eines Toyota an der dortigen Ampel gestanden haben soll. Bei Grün sei die Lenkerin des Yaris allerdings nicht wie eingeordnet losgefahren, sondern verbotswidrig nach rechts abgebogen. Der Zweiradfahrer rechnete hiermit offenbar nicht und fuhr dem grünen Kleinwagen schließlich in die Seite. Hierbei verletzte er sich leicht. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Die Wache in der Hugenottenallee ist unter der 06102 2902-0 für Hinweisgeber erreichbar.

9. Polizei nahm alkoholisierten Verdächtigen fest: Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet - Langen

(fg) Alarmierte Polizeistreifen nahmen am Donnerstagabend, gegen 22 Uhr, einen 25 Jahre alten Radfahrer auf einem Feldweg vorläufig fest. Dieser soll zuvor einen 15-Jährigen mit einem Messer an der Hand leichte Verletzungen zugefügt haben. Bei der Festnahme zeigte ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 2,94 Promille an. Bei der Durchsuchung des Verdächtigen fanden die Ordnungshüter keine Gegenstände auf. Zuvor sei der 25-Jährige dem Jugendlichen und seinen beiden Begleitern aus bislang unbekannten Gründen auf seinem Zweirad im Bereich der Straßen Flatowstraße / Egelsbacher Straße gefolgt. Nach der Tat sei er mit seinem Bike in Richtung Egelsbach davongefahren. Im Rahmen der Fahndung erfolgte kurz darauf aufgrund der zuvor detailgetreu abgegebenen Personenbeschreibung die vorläufige Festnahme. Gegen den 25-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie des Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol ermittelt. Er musste eine Blutprobe abgeben. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06103 9030-0 auf der Wache der Polizeistation in Langen.

10. E-Scooter stieß mit Wagen zusammen? Wer hat den Unfall im Forstring beobachtet? - Langen

(me) Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt derzeit die Polizei und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die den Unfall am Mittwoch, gegen 15.30 Uhr, im Forstring (230er-Haunsummern) beobachtet haben. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 50 Jahre alter Hyundai-Lenker die Straße und stieß in der Folge mit einem unvermittelt die Straße kreuzenden E-Scooter, der mit zwei Kindern besetzt war, zusammen. Durch die Kollision seien die beiden Jungen, von denen einer etwa 11 Jahre alt war und schwarze Haare hatte, von ihrem Zweirad geworfen worden und hätten sich dabei verletzt. Nach dem Zusammenprall seien die beiden mit dem E-Scooter in unbekannte Richtung davongefahren. Zeugenhinweise nimmt die Wache der Polizeistation in Langen unter der 06103 9030-0 entgegen.

11. Mehrere tausend Euro Schaden bei Scheunenbrand: Polizei nahm Ermittlungen auf - Dreieich

(me) Am Freitagmorgen, um kurz vor 5 Uhr, wurden die Feuerwehr und die Beamten aus Neu-Isenburg zu einem Einsatz in die Rostädter Straße gerufen, nachdem dort ein Brand einer Scheune gemeldet worden war. Etwa anderthalb Stunden später war das Feuer gelöscht. Der entstandene Schaden an der Scheune wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Die genaue Brandursache ist nun Teil der eingeleiteten Ermittlungen. Die Ermittler aus Offenbach sind für Hinweisgeber unter der 069 8098-1234 erreichbar.

12. Trio versuchte in Wohnhaus einzubrechen: 15-jähriger Tatverdächtiger zügig gestellt - Seligenstadt

(me) Er und seine beiden noch unbekannten jungen Komplizen sollen am frühen Freitagmorgen die Fensterscheibe eines Wohnhauses in der Seestraße (einstellige Hausnummern) eingeworfen haben, mutmaßlich um sich widerrechtlich Zutritt zu diesem zu verschaffen: So die Vorwürfe gegen einen 15-Jährigen aus dem Landkreis Offenbach, den Polizeibeamte aus Seligenstadt zeitnah stellten und nach der Einleitung eines entsprechenden Ermittlungsverfahrens an die Erziehungsberechtigten übergaben. Nach den bisherigen Erkenntnissen sollen der Teenager und seine beiden etwa gleichaltrigen Begleiter um kurz vor 3 Uhr ein Terrassenfenster zerschlagen haben. Ob sie sich hiernach auch in die Räumlichkeiten des Einfamilienhauses begaben ist nun Teil der eingeleiteten Ermittlungen. Nach der Tat habe das Trio auf Fahrrädern die Flucht ergriffen, bevor die herbeigeeilten Ordnungshüter einen der drei stellten. Nach den beiden Unbekannten wird derweil noch gesucht.

Zu ihnen liegt der Polizei folgende Personenbeschreibung vor:

- etwa 1,85 Meter groß - dunkel gekleidet mit weißen Gesichtsmasken

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen wenden sich bitte an die Kriminalpolizei aus Offenbach (069 8098-1234).

Offenbach, 17.07.2026, Pressestelle, Felix Geis

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