Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vermisstensuche nach Michelle Liedel

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Hanau / Frankfurt am Main (ots)

(me) Wo ist Michelle Liedel? Das fragt die Kriminalpolizei aus Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 15-Jährigen.

Die Gesuchte wurde letztmalig am Mittwoch (15. Juli), gegen 22 Uhr, im Bereich der Straße "Ahornweg" gesehen. Michelle ist etwa 1,55 Meter groß und trägt mutmaßlich dunkle Kleidung.

Die Vermisste könnte sich auch im Bereich Frankfurt am Main aufhalten.

Wer Michelle Liedel gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, setzt sich bitte mit der Kripo unter der 06181 100-123 oder jeder anderen Polizeistation in Verbindung.

Hinweis: Dieser Meldung ist ein Bild der Vermissten angehängt (Quelle: Polizeipräsidium Südosthessen).

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