POL-OF: Wo ist Arelis Nicol Bonilla Polanco?
Freigericht (ots)
Wo ist Arelis Nicol Bonilla Polanco? Das fragt die Kriminalpolizei aus Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 14-Jährigen. Die Vermisste wurde zuletzt am Donnerstag (16. Juli), gegen 14 Uhr, im Bereich der Feldstraße und kurze Zeit später an einer Bushaltestelle in Freigericht - Altenmittlau gesehen. Sie ist etwa 1,60 Meter groß, schlank und hatte schwarze lange Haare, meist zu Flechtzöpfen gebunden. Wer die Gesuchte gesehen hat, nimmt bitte telefonischen Kontakt zur Kriminalpolizei in Hanau (06181 100-123) oder jeder anderen Polizeistation auf.
Hinweis: Dieser Meldung ist ein Bild der Vermissten angehängt (Quelle: Polizeipräsidium Südosthessen).
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