Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Blitzermeldung

Südosthessen (ots)

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 26. Kalenderwoche 2026

(mw) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem an kreuzenden Radwegen sowie zum Kindergärten.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

- 20.07.2026:

Gemarkung Langen, K168 (kreuzender Radweg)

- 21.07.2026:

Gemarkung Rödermark-Urberach, L 3097 (Unfallschwerpunkt);

- 22.07.2026:

Hanau, Pfaffenbrunnenstraße (Kindergarten);

- 23.07.2026:

Dietzenbach, L 3001 (Unfallschwerpunkt);

- 24.07.2026:

Offenbach, B448

- 25.07. und 26.07.2026:

Gemarkung Hanau-Wolfgang, B 43 a (Unfallschwerpunkt).

Offenbach, 17.07.2026, Pressestelle, Merlin Winges

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