Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unbekannte machten sich mit VW Polo davon: Zeugensuche!; Einbrecher rechnete offenbar nicht mit Bewohnerin; und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Unbekannte machten sich mit VW Polo davon: Zeugensuche! - Hanau

(fg) Drei Unbekannte machten sich am frühen Donnerstagmorgen, zwischen 0.15 Uhr und 0.20 Uhr, in einem VW Polo mit FB-Kennzeichenschildern davon, weshalb die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen hat und Zeugen sucht. Der Eigentümer gibt an, dass er in seinem Wagen in der Brüder-Grimm-Straße (30er-Hausnummern) saß, als die Unbekannten unvermittelt die Tür geöffnet hätten. Einer habe ihn herausgezogen und befohlen, wegzusehen. Kurz darauf machte sich das Trio in Richtung Friedrich-Ebert-Anlage davon. Der 39-Jährige blieb unverletzt. Ein Täter war etwa 30 Jahre alt, 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß, hatte einen Oberlippenbart und trug ein hellblaues Shirt. Seine Komplizen waren ebenfalls um die 30 Jahre alt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum Verbleib des Autos machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

2. Einbrecher rechnete offenbar nicht mit Bewohnerin - Hanau

(me) Am Donnerstagmorgen drang ein Langfinger auf noch unbekannte Art und Weise in ein Wohnhaus in der Günderodestraße (einstellige Hausnummern) ein und durchsuchte dieses nach verwertbarer Beute. Um kurz nach 3 Uhr wurde die Bewohnerin durch den Schein einer Taschenlampe wach. Kurz darauf will sie den Knall einer zugefallenen Tür gehört haben. Offenbar war der Eindringling bei der Suche nach hochwertigen Gegenständen auf die schlafende Dame gestoßen und nahm hiernach Reißaus. Derzeit ist nicht bekannt, ob der Täter etwas mitnahm. Die Kriminalpolizei aus Hanau ist für Hinweise unter der Telefonnummer 06181 100-123 erreichbar.

3. Ermittlungen wegen sexueller Belästigung: Kripo sucht Radfahrer - Hanau

(fg) Nach einer sexuellen Belästigung in der Straße Martin-Luther-Anlage (einstellige Hausnummern) ermittelt die Kriminalpolizei und sucht einen bis dato unbekannten Radfahrer mit einer Personenbeschreibung. Der Täter habe sich der Hanauerin am Mittwochmorgen, gegen 6.25 Uhr, in der dortigen Grünanlage auf einem grauen Fahrrad genähert. Im weiteren Verlauf habe er sie an einem Arm festgehalten, ihr Oberteil nach unten gezogen und sie hierbei auch im Brustbereich berührt. Anschließend machte er sich davon; hierbei habe er sich nochmals umgedreht, unverständliche Worte geäußert und gelacht. Der Unbekannte war etwa 35 Jahre alt, 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß, hatte einen schwarzen Dreitagebart und eine ovale Gesichtsform. Er hatte eine schwarze Kappe auf dem Kopf und war mit einem dunklen Shirt sowie einer kurzen Hose bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei zu melden.

4. Wem gehört das blaue Gravelbike? - Hanau

(me) Wem gehört das blaue Gravelbike? Das fragt sich aktuell die Polizei aus Hanau und sucht nach dem Besitzer des hochwertigen Fahrrads von "Cube". Die Beamten stellten das Rad in der Nacht zum Donnerstag bei einem Polizeieinsatz in der August-Schärttner-Straße fest und nahmen dieses zur Eigentumssicherung an sich. Die Polizei ermittelt nun und bittet den Besitzer des Bikes, sich mit dem Hanauer Revier unter der 06181 100-120 in Verbindung zu setzen.

5. Spiegel von Ford Transit beschädigt: Wer hat etwas beobachtet? - Hanau

(me) Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermitteln derzeit die Ordnungshüter aus Hanau, nachdem ein Unbekannter am Mittwochnachmittag den Außenspiegel eines Ford Transit beschädigt hatte. Zwischen 15.15 Uhr und 17.15 Uhr kam es im Bereich der Straße "Alter Kahler Weg" in den dortigen einstelligen Hausnummern zu der Tat. Der Schaden an dem weißen Wagen mit HU-Kennzeichenschildern wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Beamten bitten Zeugen, die in diesen zwei Stunden etwas Verdächtiges beobachtet oder gehört haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 auf der Wache zu melden.

6. Fahrer und weißer Wagen nach Verdacht der Verkehrsunfallflucht gesucht - Hanau

(me) Am Mittwochnachmittag kam es auf der Hauptstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Linienbus, bei dem ein Schaden von etwa 3.000 Euro entstand. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand fuhren die beiden Beteiligten in entgegengesetzte Richtungen, als der Lenker eines weißen Wagens plötzlich von seiner Fahrbahn abgekommen und mit dem öffentlichen Verkehrsmittel kollidiert sein soll. Nach einer kurzen Diskussion sei der Autofahrer, der etwa 45 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, muskulös und mit einem weiß-grünen Kurzarmhemd sowie einer kurzen Hose bekleidet war, in unbekannte Richtung davongefahren. Die Polizei sucht daher nach Zeugen des Verkehrsunfalls, der sich gegen 17.45 Uhr ereignete. Hinweisgeber wenden sich bitte an das Polizeirevier in Hanau (06181 100-120).

7. Nach Diebstahl von Handtasche aus Auto: Polizei sucht nach Zeugen - Hanau

(me) Circa 60 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, schlanke Statur, kurze graue Haare, T-Shirt, helle kurze Hose: Nach einem Mann mit dieser Personenbeschreibung sucht die Polizei, nachdem dieser am Mittwochmorgen eine Handtasche geklaut hatte. Um kurz vor halb 10 verstaute eine Kundin ihren Einkauf und ihre Tasche im Kofferraum ihres grauen Honda und setzte sich auf den Fahrersitz. In diesem Moment soll der Beschriebene den Kofferraum geöffnet und die Handtasche samt Inhalt entwendet haben. Mit seiner Beute, die einen Wert von etwa 500 Euro hat, fuhr er hiernach auf einem Fahrrad in unbekannte Richtung davon. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich auf der Wache des Hanauer Polizeireviers unter der 06181 100-120 zu melden.

8. Sperrmüll offenbar angezündet - Zeugen gesucht! - Maintal

(fg) In Hochstadt geriet abgestellter Sperrmüll im Maulbeerweg (30er-Hausnummern) am Mittwochabend in Brand, in dessen Folge zudem ein geparkter Kia sowie ein weiteres Fahrzeug beschädigt wurden. Die Kriminalpolizei geht derweil von einer vorsätzlichen Tat aus und sucht nach Zeugen. Befragte Anwohner hatten unabhängig voneinander berichtet, dass es vor dem Feuer, gegen 23.40 Uhr, zu zwei Knallgeräuschen gekommen sei. Auf einem angrenzenden Spielplatz sei zudem ein Mülleimer in Brand gesetzt worden. Insgesamt wird der entstandene Schaden auf rund 40.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Brandgeschehen werden unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei entgegengenommen.

9. Zeugensuche nach Unfall auf Autobahn 66: Fahrbahn kurzzeitig gesperrt - Bad Orb / Wächtersbach

(me) Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen auf der Autobahn 66 in Fahrtrichtung Fulda sucht die Polizei nach Zeugen. Nach den bisherigen Erkenntnissen verlor der Fahrer eines VW-Transporters im Bereich einer dortigen Baustelle aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen und landete mit diesem im Graben neben der Schnellstraße. Der Lenker kam zur Abklärung möglicher Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Fahrbahn musste zur Bergung des verunfallten Wagens kurzzeitig gesperrt werden. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizeiautobahnstation Südosthessen (06181 9010-0) in Verbindung.

Offenbach, 16.07.2026, Pressestelle, Felix Geis

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