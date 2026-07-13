Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Führerschein beschlagnahmt, BMW sichergestellt: Zeugensuche!;Trunkenheitsfahrt mit mehr als drei Promille, Sicherstellung eines E-Scooters und weitere Strafanzeigen; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Führerschein beschlagnahmt, BMW sichergestellt: Zeugensuche! - Offenbach

(fg) Wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs muss sich seit Samstagabend ein 20 Jahre alter BMW-Fahrer verantworten. Zivile Einsatzkräfte des Sachgebiets "Tuner, Raser und Poser" nahmen den mutmaßlichen Fahrer vorläufig fest und leiteten entsprechende Ermittlungen ein.

Gegen 18.20 Uhr fiel einer zivilen Streife der TRuP-Einheit ("Tuner, Raser und Poser") in der Straße "Untere Grenzstraße" ein 3er BMW aufgrund seiner Fahrweise auf. Die Beamten dokumentierten die anschließende Nachfahrt mittels Videonachfahreinrichtung. Auf dem Mainzer Ring habe der BMW-Lenker auf über 95 km/h beschleunigt. Nachdem der Fahrer verkehrsbedingt hinter einem vorausfahrenden Auto abbremsen musste, habe er dieses beim Wiederanfahren trotz Gegenverkehrs mit starker Beschleunigung überholt.

Trotz eingeschaltetem Anhaltesignalgeber habe der BMW-Fahrer nach bisherigen Erkenntnissen erneut erheblich beschleunigt, offenbar um sich der Kontrolle zu entziehen. Während der Nachfahrt wurden Geschwindigkeiten von über 100 Stundenkilometern festgestellt. Am Kreisverkehr Mainzer Ring / Rumpenheimer Straße sei der BMW entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung links in den Kreisverkehr eingefahren. Kurz vor der Kreuzung Rumpenheimer Straße / Arendsstraße verringerte der Fahrer seine Geschwindigkeit und hielt schließlich in der Arendsstraße in Bürgel an.

Bei der anschließenden Kontrolle verliefen sowohl die Durchsuchung des Fahrzeugs und des Lenkers als auch die Absuche des BMW mit einem Diensthund ohne Feststellungen. Auch Hinweise auf eine alkohol- oder drogenbedingte Beeinflussung ergaben sich nicht.

Gegen den Fahranfänger, der sich noch in der Probezeit befindet, wird nun ermittelt. Sowohl der Führerschein als auch der BMW wurden sichergestellt.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die die Fahrweise des BMW beobachtet haben oder durch diese möglicherweise gefährdet wurden, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 beim Polizeirevier Offenbach zu melden.

2. Trunkenheitsfahrt mit mehr als drei Promille, Sicherstellung eines E-Scooters und weitere Strafanzeigen - Offenbach

(fg) Im Rahmen gezielter Kontrollen im Stadtgebiet hat die Polizei in der Nacht zum Samstag mehrere Straftaten und auch Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Die Ordnungshüter registrierten unter anderem eine Trunkenheitsfahrt mit mehr als drei Promille, leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei im Zusammenhang mit einem offenbar gestohlenen E-Scooter ein und stellten einen Verstoß gegen das Waffengesetz fest. Zeugen meldeten sich am Samstagabend, gegen 23.25 Uhr, und gaben an, dass im Odenwaldring im Bereich der 80er-Hausnummern ein Verkehrsteilnehmer über eine rote Ampel gefahren sei. Zudem sei der Lenker sehr schnell unterwegs gewesen. Bei der kurz darauf erfolgten Kontrolle stellte die Streife einen Atemalkoholwert von 3,07 Promille fest. Der Mann aus Offenbach musste mit zum Revier und eine Blutprobe abgeben. Ein 50-Jähriger aus Offenbach, der in Bieber kontrolliert wurde, war offenbar mit einem gestohlenen E-Scooter unterwegs; eine Überprüfung ergab, dass das Gefährt zur Sachfahndung ausgeschrieben war. Er selbst habe den E-Scooter für 150 Euro von einer ihm unbekannten Person erworben. Die Ermittlungen dahingehend laufen. Gegen einen Mann aus der Sternstraße wird wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Im Zuge einer Haftbefehlsvollstreckung fanden Beamte eine Zwille auf dessen Fensterbank. Die Zwille wurde sichergestellt, der Verdächtige musste mit zum Polizeirevier. Im weiteren Verlauf ahndeten die Beamten zudem zwei Pflichtversicherungsverstöße.

3. Bargeld bei Einbruch in Friseursalon geklaut - Offenbach

(me) Über 5.000 Euro Bargeld erbeutete ein unbekannter Langfinger bei einem Einbruch in einen Friseursalon. Die Polizei erhielt am Samstagmorgen Kenntnis von dem Geschehen und nahm umgehend die Ermittlungen auf. Nach den bisherigen Erkenntnissen drang der Unbekannte über eine Tür im rückwärtigen Bereich in die gewerblich genutzten Räumlichkeiten in der Schloßstraße ein. Hiernach nahm der Eindringling zunächst Bargeld aus der Kasse, bevor er sich gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen verschaffte und auch hier mehrere Geldscheine einsteckte. Mit seiner Beute machte er sich hiernach auf und davon. Zeugenhinweise nehmen die Beamten aus Offenbach unter der 069 8098-1234 entgegen.

4. Festnahme eines 25-Jährigen: Ermittlungen wegen des Verdachts der Erregung öffentlichen Ärgernisses - Offenbach

(fg) Polizeibeamte nahmen am Sonntagmorgen, kurz nach 9.30 Uhr, einen 25-Jährigen in der Geleitsstraße nahe einer dortigen Kirche (100er-Hausnummern) vorläufig fest und ermitteln nun wegen des Verdachts der Erregung öffentlichen Ärgernisses gegen den Wohnsitzlosen. Zeugen hatten sich zuvor telefonisch an die Polizei gewandt. Eine Person habe neben dem Haupteingang der Kirche uriniert und anschließend auch onaniert. Hierbei habe er sich mehrfach in der Umgebung umgeschaut. Eine herbeigeeilte Streife nahm den Verdächtigen kurz darauf fest. Weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Offenbacher Kriminalpolizei.

5. 17-Jähriger bei Zusammenstoß schwer verletzt - Rodgau

(me) Die Beamten aus Heusenstamm suchen nach Zeugen eines Verkehrsunfalls von Samstagnachmittag. Gegen 17.35 Uhr soll es auf der Rodgau-Ring-Straße zu einem Zusammenstoß im Bereich eines dortigen Zebrastreifens gekommen sein. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr eine VW-Lenkerin die Straße und kollidierte im weiteren Verlauf mit einem querenden Jugendlichen. Der 17-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer und wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich unter der 06104 6908-0 bei der Polizei aus Heusenstamm zu melden.

6. Ringe und Uhren aus Hochhaus gestohlen: Zeugen gesucht! - Dietzenbach

(fg) Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in eine Wohnung eines Hochhauses in der Dreieichstraße (30er-Hausnummern) eingebrochen und haben mehrere Ringe sowie Uhren gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagmorgen, 3 Uhr und Sonntagvormittag, 10 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen kletterten die Täter auf eine vor dem Wohnzimmer befindliche Hütte und hebelten anschließend das dortige Fenster auf. Durch dieses gelangten sie ins Innere, wo sie sämtliche Räume durchsuchten. Mit der Beute machten sie sich über den zuvor genutzten Einstiegsweg davon. Hinweise bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 an die Kriminalpolizei.

7. Betrüger erbeuteten Schmuck und EC-Karte - Egelsbach

(me) Hochwertigen Schmuck und andere Accessoires erbeuteten Betrüger im Verlauf des Freitags, weshalb die Polizei umgehend Ermittlungen eingeleitet hat. Gegen 12 Uhr erhielt eine Seniorin aus der Schafhofstraße einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten. Dieser tischte der Dame eine Geschichte über einen erfundenen Einbruch auf. Im weiteren Verlauf des Tages erschien ein etwa 1,70 Meter großer Mann an der Wohnungstür der Rentnerin und ließ sich von dieser wie zuvor besprochen die Gegenstände herausgeben. Mit seiner Beute verschwand er hiernach in unbekannte Richtung.

Zu dem "Abholer" liegt der Polizei folgende weitere Personenbeschreibung vor:

- "sehr jung" - dunkle sowie kurze Haare - weißes Oberteil, schwarze kurze Hose

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, melden sich bitte unter der 069 8098-1234 bei Kriminalpolizei aus Offenbach.

8. Geparkter Hyundai touchiert: Zeugensuche der Polizei - Seligenstadt

(me) Ein Schaden von mehreren hundert Euro entstand am Freitagvormittag an einem geparkten Hyundai, nachdem ein noch unbekannter Wagenlenker mit seinem offenbar ebenfalls blauen Wagen gegen diesen gefahren war. Gegen 10.45 Uhr soll es zu dem Zusammenstoß in der Kolpingstraße (20er-Hausnummern) gekommen sein. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, sich unter der 06182 8930-0 auf der Wache in der Giselastraße zu melden.

9. Meinungsverschiedenheit im Straßenverkehr uferte aus - Hainburg

(me) Eine "genommene" Vorfahrt war scheinbar der Grund für eine Meinungsverschiedenheit zwischen einem Wagenlenker und dem Fahrer eines Leichtkraftrads, welche in einer handfesten Auseinandersetzung endete. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung, da der Autofahrer sein Gegenüber geohrfeigt haben soll. Am Mittwoch, gegen 18.45 Uhr, sei es zu dem Handgemenge im Bereich der Straßen "Ostring" / Daimlerstraße gekommen. Hiernach wäre der Mann in einem Ford Transit mit DI-Kennzeichenschildern in Richtung der Straße "Ostring" davongefahren.

Zu dem Unbekannten, der in Begleitung einer Dame gewesen sein soll, liegt der Polizei folgende Personenbeschreibung vor:

- etwa 60 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß sowie von kräftiger Statur - graue, kurze Haare - trug ein graues T-Shirt und eine dunkle kurze Hose

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt unter der Telefonnummer 06182 8930-0 zu melden.

Offenbach, 13.07.2026, Pressestelle, Felix Geis

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