PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vermisstenfahndung nach Katharina Marino

Fürth (Odenwald)/Stadt und Landkreis Offenbach (ots)

(me) Anbei wird auf die Pressemeldung des Polizeipräsidiums Südhessen verwiesen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung bei der Suche nach der 13-jährigen Katharina Marino um Mithilfe.

Die Jugendliche verließ nach bisherigen Erkenntnissen am Freitagabend (10.07.) eine Jugendeinrichtung in der Werner-Krauß-Straße in Fürth-Erlenbach und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Vermutlich befindet sich die Vermisste in einem psychischen Ausnahmezustand. Alle Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg. Die 13-Jährige hat familiäre Bezüge nach Mühlheim am Main und könnte sich daher auch im Landkreis Offenbach aufhalten.

Beschreibung der Vermissten:

13 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und schlank. Das Mädchen hat dunkelgrüne Augen und dunkelbraune Haare. Über ihre aktuelle Bekleidung ist nichts bekannt.

Die Polizei fragt: Wer hat die Vermisste seit Freitagabend gesehen oder kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06252/706-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. In einer akuten Antreffsituation wählen Sie bitte den Polizeinotruf 110.

Hinweis: Unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6313258 ist ein Bild der Vermissten abrufbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 10.07.2026 – 12:53

    POL-OF: Vermisste wieder da

    Hammersbach / Limeshain (ots) - (me) Die seit Donnerstagnachmittag vermisste 79-Jährige konnte wohlbehalten aufgefunden werden. Die Vermisstenfahndung nach ihr wird daher zurückgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südosthessen - Pressestelle - Spessartring 61 63071 Offenbach am Main Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer) Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745 Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806 Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder ...

    mehr
  • 10.07.2026 – 11:34

    POL-OF: Blitzermeldung

    Südosthessen (ots) - Geschwindigkeitskontrollstellen für die 29. Kalenderwoche 2026 (me) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem an Unfallschwerpunkten. Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen. Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten: 13.07.2026: Bruchköbel, Landesstraße 3347 (Unfallschwerpunkt) 14.06.2026: Hainburg, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren