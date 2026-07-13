Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vermisstenfahndung nach Katharina Marino

Fürth (Odenwald)/Stadt und Landkreis Offenbach (ots)

(me) Anbei wird auf die Pressemeldung des Polizeipräsidiums Südhessen verwiesen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung bei der Suche nach der 13-jährigen Katharina Marino um Mithilfe.

Die Jugendliche verließ nach bisherigen Erkenntnissen am Freitagabend (10.07.) eine Jugendeinrichtung in der Werner-Krauß-Straße in Fürth-Erlenbach und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Vermutlich befindet sich die Vermisste in einem psychischen Ausnahmezustand. Alle Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg. Die 13-Jährige hat familiäre Bezüge nach Mühlheim am Main und könnte sich daher auch im Landkreis Offenbach aufhalten.

Beschreibung der Vermissten:

13 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und schlank. Das Mädchen hat dunkelgrüne Augen und dunkelbraune Haare. Über ihre aktuelle Bekleidung ist nichts bekannt.

Die Polizei fragt: Wer hat die Vermisste seit Freitagabend gesehen oder kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06252/706-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. In einer akuten Antreffsituation wählen Sie bitte den Polizeinotruf 110.

Hinweis: Unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6313258 ist ein Bild der Vermissten abrufbar.

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