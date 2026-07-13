POL-OF: Vermisstenfahndung nach Katharina Marino
Fürth (Odenwald)/Stadt und Landkreis Offenbach (ots)
(me) Anbei wird auf die Pressemeldung des Polizeipräsidiums Südhessen verwiesen.
Die Polizei bittet die Bevölkerung bei der Suche nach der 13-jährigen Katharina Marino um Mithilfe.
Die Jugendliche verließ nach bisherigen Erkenntnissen am Freitagabend (10.07.) eine Jugendeinrichtung in der Werner-Krauß-Straße in Fürth-Erlenbach und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Vermutlich befindet sich die Vermisste in einem psychischen Ausnahmezustand. Alle Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg. Die 13-Jährige hat familiäre Bezüge nach Mühlheim am Main und könnte sich daher auch im Landkreis Offenbach aufhalten.
Beschreibung der Vermissten:
13 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und schlank. Das Mädchen hat dunkelgrüne Augen und dunkelbraune Haare. Über ihre aktuelle Bekleidung ist nichts bekannt.
Die Polizei fragt: Wer hat die Vermisste seit Freitagabend gesehen oder kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen?
Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06252/706-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. In einer akuten Antreffsituation wählen Sie bitte den Polizeinotruf 110.
Hinweis: Unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6313258 ist ein Bild der Vermissten abrufbar.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main
Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)
Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309
Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh
Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell