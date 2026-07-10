POL-OF: Vermisste wieder da

Südosthessen (ots) - Geschwindigkeitskontrollstellen für die 29. Kalenderwoche 2026 (me) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem an Unfallschwerpunkten. Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen. Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten: 13.07.2026: Bruchköbel, Landesstraße 3347 (Unfallschwerpunkt) 14.06.2026: Hainburg, ...

mehr