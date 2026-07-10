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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vermisstensuche nach Karla Both

POL-OF: Vermisstensuche nach Karla Both
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Hammersbach / Limeshain (ots)

(fg) Wo ist Karla Both? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 79 Jahre alten Vermissten.

Zuletzt wurde Frau Both am Donnerstagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, in der Hanauer Straße in Hammersbach gesehen. Nach bisherigen Erkenntnissen ist sie vermutlich zu Fuß unterwegs.

Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Gesuchte in einem hilflosen Zustand befindet. Frau Both ist etwa 1,65 Meter groß, hat schulterlange sowie graue Haare und könnte sich in Limeshain aufhalten. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie mit einem kurzärmligen Jeanshemd bekleidet.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Karla Both geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 bei der Polizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Ein Bild der Vermissten ist der Meldung beigefügt (Quelle: Privat).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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