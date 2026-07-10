POL-OF: Vermisstensuche nach Karla Both
Hammersbach / Limeshain (ots)
(fg) Wo ist Karla Both? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 79 Jahre alten Vermissten.
Zuletzt wurde Frau Both am Donnerstagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, in der Hanauer Straße in Hammersbach gesehen. Nach bisherigen Erkenntnissen ist sie vermutlich zu Fuß unterwegs.
Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Gesuchte in einem hilflosen Zustand befindet. Frau Both ist etwa 1,65 Meter groß, hat schulterlange sowie graue Haare und könnte sich in Limeshain aufhalten. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie mit einem kurzärmligen Jeanshemd bekleidet.
Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Karla Both geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 bei der Polizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
Hinweis: Ein Bild der Vermissten ist der Meldung beigefügt (Quelle: Privat).
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