Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vermisster ist wieder da; Mehrere Fahrzeuge geöffnet und durchsucht: Polizei sucht nach Zeugen

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Vermisster ist wieder da - Hanau

(fg) Der seit dem 2. Juli vermisste 59-Jährige ist wieder da. Die Vermisstenfahndung wird daher zurückgenommen.

2. Mehrere Fahrzeuge geöffnet und durchsucht: Polizei sucht nach Zeugen - Gelnhausen

(me) Die Polizei ermittelt seit kurzem wegen mehrerer geöffneter und durchsuchter Wagen im Bereich Gelnhausen. Bislang haben die Ordnungshüter fünf Anzeigen in diesem Zusammenhang aufgenommen. Die Langfinger waren in der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen unter anderem in der Schützenbornstraße, der Goldhohlstraße und der Heegstraße unterwegs. Bei den angegangenen Autos handelt es sich um verschiedene Marken, unter anderem VW und Mercedes. In mindestens zwei Fällen wurden die Diebe fündig und nahmen die in den Fahrzeugen zurückgelassenen Geldbeutel an sich. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte telefonisch auf der Wache im Herzbachweg (06051 827-0).

Offenbach, 09.07.2026, Pressestelle, Felix Geis

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