PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vermisster ist wieder da; Mehrere Fahrzeuge geöffnet und durchsucht: Polizei sucht nach Zeugen

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Vermisster ist wieder da - Hanau

(fg) Der seit dem 2. Juli vermisste 59-Jährige ist wieder da. Die Vermisstenfahndung wird daher zurückgenommen.

2. Mehrere Fahrzeuge geöffnet und durchsucht: Polizei sucht nach Zeugen - Gelnhausen

(me) Die Polizei ermittelt seit kurzem wegen mehrerer geöffneter und durchsuchter Wagen im Bereich Gelnhausen. Bislang haben die Ordnungshüter fünf Anzeigen in diesem Zusammenhang aufgenommen. Die Langfinger waren in der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen unter anderem in der Schützenbornstraße, der Goldhohlstraße und der Heegstraße unterwegs. Bei den angegangenen Autos handelt es sich um verschiedene Marken, unter anderem VW und Mercedes. In mindestens zwei Fällen wurden die Diebe fündig und nahmen die in den Fahrzeugen zurückgelassenen Geldbeutel an sich. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte telefonisch auf der Wache im Herzbachweg (06051 827-0).

Offenbach, 09.07.2026, Pressestelle, Felix Geis

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren