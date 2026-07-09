Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Ermittlungen wegen Verstoß gegen das Waffengesetz: Vorläufige Festnahme; Bei Einbruch in Optikgeschäft: Brillen im Wert von mehreren zehntausend Euro erbeutet; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Ermittlungen wegen Verstoß gegen das Waffengesetz: Vorläufige Festnahme - Offenbach

(fg) Polizeibeamte machten am Mittwochnachmittag einen Verdächtigen in einer Wohnung in der Blücherstraße ausfindig, stellten im weiteren Verlauf eine Schreckschusswaffe samt Zubehör sicher und ermitteln nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Der junge Mann musste mit zum Revier, wo er unter anderem erkennungsdienstlich behandelt wurde. Zuvor hatten sich mehrere Zeugen kurz nach 14 Uhr bei der Polizei gemeldet und angegeben, dass eine Person in einem Mehrfamilienhaus mit einer Waffe herumhantieren und in Richtung eines dortigen Innenhofes schießen würde. Kurz darauf erfolgte dann die vorläufige Festnahme. Die Ermittler bitten weitere Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers zu melden.

2. Bei Einbruch in Optikgeschäft: Brillen im Wert von mehreren zehntausend Euro erbeutet - Offenbach

(me) In der Nacht zum Mittwoch drangen unbekannte Langfinger gewaltsam in ein Optikgeschäft in der Herrnstraße ein und stahlen in der Folge mehrere hochwertige Brillen. Zwischen 18.30 Uhr und 8.40 Uhr überwanden die Täter die Tür zum Verkaufsraum und nahmen in der Folge ihre Beute im Wert von mehreren zehntausend Euro an sich. Wie es den Einbrechern gelang, den Schließmechanismus zu überwinden, ist Teil der nun eingeleiteten Ermittlungen. Zeugen setzen sich bitte mit der Kriminalpolizei aus Offenbach unter der 069 8098-1234 in Verbindung.

3. Goldschmuck und Bargeld aus Wohnung gestohlen: Zeugensuche! - Offenbach

(fg) Einbrecher waren am Mittwoch, zwischen 18 Uhr und 20.30 Uhr, in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Odenwaldring (90er-Hausnummern) zugange und entwendeten Bargeld sowie Goldschmuck. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Unbekannten eine Zugangstür und im weiteren Verlauf die Wohnungstür auf. Anschließend durchsuchten sie mehrere Schränke sowie zwei Koffer, ehe sie sich mit der Beute davonmachten. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

4. Nach Wechselgeld gefragt, stattdessen Geldbörse gestohlen - Zeugen gesucht! - Offenbach

(fg) Etwa 45 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß, kräftig, schwarze Haare an den Seiten rasiert; mit dieser Personenbeschreibung sucht die Polizei nach einem Dieb. Der Unbekannte sprach am Mittwochabend, gegen 19.35 Uhr, einen Passanten an und bat diesen, Euro-Münzen zu wechseln. Während der Mühlheimer in seiner mitgeführten Umhängetasche nachschaute, habe der Täter unbeobachtet dessen Geldbörse eingesackt. Der Diebstahl ereignete sich in der Mühlheimer Straße im Bereich der Bushaltestelle "Senefelder Allee" in Fahrtrichtung Mühlheim am Main (gegenüber Lohweg). Mit der Beute machte sich der Täter im Anschluss davon. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach.

5. Seitentür aufgeschnitten: Werkzeuge gestohlen - Mühlheim am Main

(fg) Unbekannte schnitten zwischen Dienstagnachmittag, 16.45 Uhr und Mittwochmorgen, 7.15 Uhr, die Seitentür eines in der Lämmerspieler Straße (100er-Hausnummern) abgestellten Wagens auf und nahmen anschließend diversere Arbeits- sowie Schneidewerkzeuge mit. Der am Auto entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Der Wert der Beute beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Da bislang keine Zeugenhinweise vorliegen, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise werden unter der Rufnummer 06108 6000-0 auf der Wache der Polizeistation in Mühlheim am Main entgegengenommen.

6. Zwei Kupferkabelrollen von Firmengelände entwendet: Zeugen gesucht! - Dietzenbach

(fg) Nach dem Diebstahl von zwei Kupferkabelrollen am Mittwochabend in der Assar-Gabrielsson-Straße (10er-Hausnummern) ermittelt die Polizei und sucht nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen fand der Diebstahl zwischen 19.30 Uhr und 20.45 Uhr statt. Ein dunkel gekleideter Mann von schlanker Statur habe sich auf dem Gelände aufgehalten. Der Täter trug zudem eine schwarze Maske. Die Informationen stammen aus einer ersten Auswertung von vorliegenden Videosequenzen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei zu melden.

7. Mit E-Scooter auf Fahrrad aufgefahren: Polizei sucht Zeugen - Langen

(fg) Ein nächtlicher Heimweg endete in Langen mit einem Sturz und einem Krankenhausaufenthalt: Mutmaßlich aufgrund ihrer starken Alkoholisierung soll eine 17 Jahre alte E-Scooter-Fahrerin am frühen Donnerstagmorgen in der Bahnstraße auf einen vorausfahrenden Radler aufgefahren sein. Ein im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei der E-Scooter-Fahrerin einen Wert von 2,05 Promille. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die 17 Jahre alte E-Scooter-Lenkerin aus dem Landkreis Offenbach und ein 17-jähriger Fahrradfahrer in dieser Reihenfolge kurz nach 2 Uhr auf der Bahnstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 101 sei die Jugendliche sodann mit dem Rad kollidiert. Durch den Zusammenstoß stürzte die 17-Jährige zu Boden und erlitt unter anderem eine Platzwunde am Kopf. Die Schwere ihrer Verletzungen ist derzeit noch unklar. Sie wurde zur weiteren medizinischen Überwachung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Radfahrer blieb unverletzt. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich unter der Rufnummer 06103 9030-0 auf der Wache der Polizeistation in Langen zu melden.

Offenbach, 09.07.2026, Pressestelle, Felix Geis

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