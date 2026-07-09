POL-OF: Tote Person bei Wohnungsbrand aufgefunden: Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet
Offenbach (ots)
(me) Am Donnerstagmorgen kam es in der Kaiserstraße (100er-Hausnummern) in einem dortigen Wohnhaus zu einem Brand, bei dem eine Person in den Räumlichkeiten tot aufgefunden wurde. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurden Anwohner gegen 1.30 Uhr auf das Feuer aufmerksam und informierten folgerichtig die Rettungsleitstelle und die Polizei. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine im Vollbrand stehende Wohnung des Mehrparteienhauses fest. Die Ursache des Brandes, die Todesumstände und die Identität der Person sind nun Teil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Der Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.
Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit den Beamten aus Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-1234 in Verbindung zu setzen.
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