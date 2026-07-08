Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zwei Tatverdächtige nach Einbruch in Untersuchungshaft

Obertshausen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(fg) Dank aufmerksamer Zeugen nahmen herbeigeeilte Polizeibeamte am Dienstagnachmittag zwei tatverdächtige Frauen im Alter von 29 und 37 Jahren vorläufig fest. Eine bis dato noch unbekannte Frau, die ebenfalls an dem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße (40er-Hausnummern) beteiligt gewesen sein soll, flüchtete in Richtung Bahnhofstraße / Heusenstammer Straße und wird weiterhin gesucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen zwei der drei Frauen widerrechtlich in eine der Wohnungen des Mehrfamilienhauses eingedrungen sein und Bargeld im mittleren, einstelligen Eurobereich an sich genommen haben. Der Eigentümer wurde über eine "Push-Nachricht" seiner Videoüberwachung auf den Einbruch aufmerksam. Ein Zeuge konnte kurz darauf eine Verdächtige beim Verlassen des Wohnhauses stellen. Der Versuch, in einen offenbar bereitstehenden, schwarzen Kleinwagen zu steigen, misslang. Die mutmaßliche Täterin wurde bis zum Eintreffen der ersten Streifenbesatzung festgehalten und anschließend vorläufig festgenommen. Ihre mutmaßliche Komplizin fuhr zunächst in unbekannte Richtung davon.

Fahndende Polizeibeamte lokalisierten das schwarze Auto mit MH-Kennzeichenschilern kurz darauf und nahmen die Fahrzeugführerin vorläufig fest. Bei der Durchsuchung stellten die Ordnungshüter eine Zange sicher, bei der es sich um Aufbruchswerkzeug handeln könnte.

Die beiden Verdächtigen, die keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland besitzen, verblieben zunächst im polizeilichen Gewahrsam.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - wurden die beiden Tatverdächtigen am heutigen Mittwoch einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Offenbach vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle gegen die Festgenommenen. Die beiden wurden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Zeugen, die Hinweise auf die noch gesuchte Unbekannte geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach.

Hinweis für Medienschaffende: Rückfragen zu dieser Meldung sind bitte an die gemeinsame Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach, E-Mail: pressestelle@sta-darmstadt.justiz.hessen.de, zu richten.

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