Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wie schütze ich mein Zuhause? Vortrag zum Thema "Einbruchschutz"

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Mühlheim am Main (ots)

(me) Die Präventionsabteilung des Polizeipräsidiums Südosthessen lädt am 15. Juli zu einer Veranstaltung zum Thema "Schutz vor Wohnungseinbrüchen - so schützen Sie Ihr Zuhause" ein.

Wann: 17 Uhr bis 19 Uhr

Wo: Rathaus in Mühlheim am Main (1. Stock), Friedensstraße 20 in 63165 Mühlheim am Main

Die Beamten freuen sich auf viele interessierte Besucherinnen sowie Besucher und auf einen regen Austausch.

Hinweis: Dieser Meldung ist ein Bild angehängt (Quelle: Polizeipräsidium Südosthessen).

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