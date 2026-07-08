POL-OF: Wie schütze ich mein Zuhause? Vortrag zum Thema "Einbruchschutz"
Mühlheim am Main (ots)
(me) Die Präventionsabteilung des Polizeipräsidiums Südosthessen lädt am 15. Juli zu einer Veranstaltung zum Thema "Schutz vor Wohnungseinbrüchen - so schützen Sie Ihr Zuhause" ein.
Wann: 17 Uhr bis 19 Uhr
Wo: Rathaus in Mühlheim am Main (1. Stock), Friedensstraße 20 in 63165 Mühlheim am Main
Die Beamten freuen sich auf viele interessierte Besucherinnen sowie Besucher und auf einen regen Austausch.
Hinweis: Dieser Meldung ist ein Bild angehängt (Quelle: Polizeipräsidium Südosthessen).
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63071 Offenbach am Main
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Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
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