Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Bei Gebäudebrand: Rund 300.000 Euro Sachschaden entstanden; E-Roller-Fahrerin kollidierte mit Radfahrer: Zeugen gesucht!; und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Bei Gebäudebrand: Rund 300.000 Euro Sachschaden entstanden - Hanau

(me) Die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei rückten gemeinsam am Dienstagnachmittag zu einem Brand in die Obergasse / Karl-Arnold-Straße aus. Gegen 16.30 Uhr hatten Anwohner das in einem dortigen Haus ausgebrochene Feuer wahrgenommen und die Leitstellen informiert. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen kamen keine Personen zu Schaden. Die Brandursache ist Bestandteil der nun eingeleiteten Ermittlungen. Hinweisgeber werden gebeten, sich über die 06181 100-123 bei der Kripo in Hanau zu melden.

2. E-Roller-Fahrerin kollidierte mit Radfahrer: Zeugen gesucht! - Hanau

(fg) Am Dienstagabend, gegen 18.30 Uhr, kam es auf dem Kinzigdamm-Radweg ("Am Kinzigdamm" / Ecke Neuhofstraße) zu einer Verkehrsunfallflucht.

In diesem Zusammenhang werden zwei Beteiligte gesucht, welche beide jeweils auf einem E-Roller unterwegs waren. Es handelt sich hierbei um einen Jugendlichen mit hellblauem Shirt und schwarzer Hose sowie um eine circa 14- bis 16-jährige Teenagerin mit langen, braunen Haaren. Das Mädchen habe auch noch einige Zeit Kontakt mit dem leichtverletzten Radfahrer gehabt. Dennoch machte sie sich ebenfalls davon, ohne ihre Personalien anzugeben. Zuvor war es zum Zusammenstoß zwischen dem 34 Jahre alten Zweiradfahrer aus dem Main-Kinzig-Kreis und der jugendlichen E-Roller-Fahrerin gekommen. Sie habe ihrem Begleiter, der gespuckt haben soll, ausweichen wollen. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 100 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich auf dem Revier in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-120 zu melden.

3. Zigaretten bei Einbruch in Kiosk entwendet - Hanau

(me) In der Zeit zwischen Montag, 22.40 Uhr und Dienstag, 14.50 Uhr, drang ein Unbekannter in die Räumlichkeiten eines Kiosks in der Burgallee ein, indem er mehrere Eisentüren gewaltsam überwand. Hierbei richtete der Eindringling einen Schaden von etwa 1.000 Euro an. Zudem nahm der Langfinger Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro an sich und verschwand mit seiner Beute in unbekannte Richtung. Die Ermittler aus Hanau sind für Zeugenhinweise unter der 06181 100-123 erreichbar.

4. Zeugensuche nach Einbruch in Mehrfamilienhaus - Erlensee

(fg) In Langendiebach sind Unbekannte am Dienstag, zwischen 9.30 Uhr und 21.45 Uhr, in der Fichtenstraße (20er-Hausnummern) in ein dortiges Wohnhaus eingebrochen. Sie kletterten auf einen Balkon (1. Obergeschoss) des Mehrfamilienhauses, drückten den Rollladen nach oben und hebelten anschließend die Terrassentür auf. In der Wohnung wurden sämtliche Schränke und Schubladen geöffnet sowie durchsucht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nahmen die Unbekannten Goldschmuck, eine Geldkassette und zwei Tablets mit. Zeugen des Einbruchs melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

5. Geldbeutel bei Einbruch in Passat entwendet: Zeugen gesucht! - Gelnhausen

(me) Die Polizei ermittelt derzeit wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug, nachdem ein Unbekannter zwischen Dienstag, 21 Uhr und Mittwoch, 6.30 Uhr, in einen VW-Kombi einbrach und aus diesem einen Geldbeutel mitgehen ließ. Der dunkle Passat stand zur Tatzeit in der Schützenbornstraße (10er-Hausnummern). Wie es dem Täter gelang, den Wagen mit ausländischen Kennzeichenschildern zu öffnen, ist nun Teil der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen wahrgenommen haben, setzen sich bitte mit der Kripo aus Hanau (06181 100-123) in Verbindung.

Offenbach, 08.07.2026, Pressestelle, Felix Geis

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