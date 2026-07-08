Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Werkzeug und andere Arbeitsmaterialien aus Container gestohlen; Lagerhalle mit Graffiti besprüht: Polizei ermittelt

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Werkzeug und andere Arbeitsmaterialien aus Container gestohlen - Offenbach

(me) Beute im Wert von etwa 15.000 Euro machten unbekannte Langfinger bei einem Einbruch in einen Baucontainer in der Daimlerstraße (einstellige Hausnummern). Zwischen Montag, 17 Uhr und Dienstag, 6 Uhr, öffneten die Eindringlinge mit einem Werkzeug die Umfriedung des Geländes, bevor sie sich an dem Vorhängeschloss des Containers zu schaffen machten. Nachdem es den Dieben gelang, diesen zu öffnen, nahmen sie Werkzeug sowie andere Arbeitsmaterialien an sich und verschwanden mit diesen in unbekannte Richtung. Das Offenbacher Polizeirevier nimmt Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-5100 entgegen.

2. Lagerhalle mit Graffiti besprüht: Polizei ermittelt - Heusenstamm

(me) Unbekannte besprühten eine in einer Feldgemarkung im Bereich der Ringstraße / Nieder-Röder-Weg gelegene Scheune mit Farbe, weshalb die Polizei nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Graffiti ermittelt. Der Schaden wird auf etwa 200 Euro beziffert. Zeugen, die zwischen Montag, 18 Uhr und Dienstag, 18 Uhr, in diesem Bereich etwas Verdächtiges beobachtet haben, wenden sich bitte an die Ordnungshüter aus Heusenstamm (06104 6908-0).

Offenbach, 08.07.2026, Pressestelle, Felix Geis

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