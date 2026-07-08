Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vermisstensuche nach Ricardo Zaragoza Gonzalez

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Hanau (ots)

(me) Wo ist Ricardo Zaragoza Gonzalez? Dies fragt die Kriminalpolizei aus Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 59 Jahre alten Mann. Zu dem Vermissten bestand letztmalig telefonischer Kontakt am Donnerstag (2. Juli). In diesem Gespräch äußerte er, dass er mit dem Fahrrad ins Ausland fahren wolle. Seitdem fehlt jede Spur von dem 59-Jährigen, der auf ärztliche Hilfe angewiesen ist.

Ricardo Zaragoza Gonzalez ist etwa 1,70 Meter groß und besitzt ein Spiderman-Tattoo auf dem linken Oberarm.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten geben kann, setzt sich bitte mit den Ermittlern aus Hanau (06181 100-123) oder jeder anderen Polizeistation in Verbindung.

Hinweis: Dieser Meldung ist ein Bild des Vermissten beigefügt (Quelle: Privat).

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