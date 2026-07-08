POL-OF: Zeugensuche der Polizei nach Geldautomatensprengung: Täter flüchteten auf Zweirad
Dietzenbach (ots)
(me) Am Mittwochmorgen nahmen Anwohner im Bereich der Straße "Gallische Straße" einen lauten Knall wahr und informierten folgerichtig die Polizei. Die herbeigeeilten Beamten stellten kurz darauf einen stark beschädigten Innenraum der dortigen Bankfiliale fest. Augenscheinlich hatten Unbekannte einen der dortigen Automaten gesprengt.
Ersten Erkenntnissen zufolge kam es gegen 4.35 Uhr zu der Tat. Hiernach konnten Zeugen ein motorisiertes Zweirad beobachten, was sich nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen mit zwei Personen besetzt, zügig vom dortigen Parkplatz entfernte.
Ob und wie viel Geld die Automatensprenger erbeutet haben, ist derzeit noch nicht bekannt. Der durch die Sprengung entstandene Sachschaden kann derzeit ebenfalls noch nicht beziffert werden.
Die Kriminalpolizei ermittelt nun und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen des Geschehens. Diese setzen sich bitte mit den Ermittlern aus Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-1234 in Verbindung.
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