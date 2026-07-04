PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Küchenbrand löst Feuerwehreinsatz in Wohnhaus aus

Rodgau Nieder-Roden (ots)

Heute Morgen kurz nach halb acht meldeten Anwohner der Hainburgstraße in Rodgau Nieder-Roden (Hausnummer im Bereich der 20er) einen Küchenbrand.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausweitung des Feuers auf andere Bereiche des Hauses verhindert werden. Dennoch ist das Einfamilienhaus derzeit nicht bewohnbar. Der Sachschaden wird auf zehntausend Euro geschätzt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Offenbach am Main, 04.07.2026, Pradel, PvD

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
Spessartring 61, 63071 Offenbach
Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 069 / 8098-2315
Fax: 0611 / 32766-5307
E-Mail: ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren