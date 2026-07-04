Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Küchenbrand löst Feuerwehreinsatz in Wohnhaus aus

Rodgau Nieder-Roden (ots)

Heute Morgen kurz nach halb acht meldeten Anwohner der Hainburgstraße in Rodgau Nieder-Roden (Hausnummer im Bereich der 20er) einen Küchenbrand.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausweitung des Feuers auf andere Bereiche des Hauses verhindert werden. Dennoch ist das Einfamilienhaus derzeit nicht bewohnbar. Der Sachschaden wird auf zehntausend Euro geschätzt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Offenbach am Main, 04.07.2026, Pradel, PvD

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