POL-OF: Alleinunfall: Motorradfahrer kam mit Rettungshubschrauber in Krankenhaus
Marjoß / Steinau (ots)
(fg) Nach einem Alleinunfall auf der Landesstraße 3196 zwischen Marjoß und Steinau kam ein Motorradfahrer aufgrund seiner Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die Landesstraße wurde hierzu kurzzeitig voll gesperrt. Die Unfallursache ist bislang unklar. Zeugen, die das Unfallgeschehen kurz vor 13 Uhr beobachtet haben und Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06661 9610-0 auf der Wache der Polizeistation in Schlüchtern.
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