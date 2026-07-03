Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Container auf Baustellengelände aufgebrochen: Zeugen gesucht!; Kollision im Kreuzungsbereich: Polizei sucht Zeugen; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Container auf Baustellengelände aufgebrochen: Zeugen gesucht! - Offenbach

(fg) Unbekannte waren zwischen Mittwoch, 17 Uhr und Donnerstagmorgen, 6.30 Uhr, auf einem Baustellengelände in der Ziegelstraße (20er-Hausnummern) zugange und brachen das Vorhängeschloss eines dortigen Containers auf. Anschließend nahmen die Einbrecher mehrere Werkzeuge mit und flohen mit diesen. Möglicherweise nutzten sie ein Fahrzeug zum Abtransport der Beute. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Ziegelstraße gesehen haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

2. Kollision im Kreuzungsbereich: Polizei sucht Zeugen - Obertshausen

(me) Zwei Leichtverletzte und ein Schaden von über 10.000 Euro sind das Ergebnis eines Zusammenstoßes zweier Wagen am Donnerstagabend. Gegen 22.15 Uhr stießen der Lenker eines schwarzen Opel Zafira und der Fahrer eines weißen Mercedes-Benz im Kreuzungsbereich auf der Landesstraße 3117 zwischen Heusenstamm und Obertshausen zusammen. Da die beiden Beteiligten, die beide leichte Verletzungen davontrugen, widersprüchliche Angaben zur Schaltung der dortigen Ampel machen, sucht die Polizei nun nach Zeugen des Unfalls. Hinweisgeber setzen sich bitte mit der Wache der Polizeistation in Heusenstamm unter der Telefonnummer 06104 6908-0 in Verbindung.

3. Unfallverursacherin und Zeugin nach Zusammenstoß im Dr.-Heumann-Weg gesucht - Dietzenbach

(me) Ein Schaden von rund 1.800 Euro entstand am Dienstagmittag an einer Mercedes-A-Klasse mit OF-Kennzeichenschildern. Da die Verursacherin sich im Anschluss an die Kollision von der Unfallstelle entfernte, ermitteln die Beamten der Polizeistation Dietzenbach wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. In diesem Zusammenhang suchen die Beamten nach Zeugen, welche den Zusammenstoß, der sich gegen 13 Uhr auf einem Parkplatz im Dr.-Heumann-Weg zugetragen haben soll. Insbesondere eine Radfahrerin in einem grün-weißen Kleid, die offenbar mit der noch unbekannten Wagenlenkerin sprach, wird gebeten, sich auf der Wache der Station unter der Rufnummer 06074 837-0 zu melden.

4. Zeugensuche: Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung - Dietzenbach

(fg) Nach einer Auseinandersetzung auf einem Supermarktparkplatz in der Rathenaustraße (30er-Hausnummern) am Donnerstagabend, kurz nach 22 Uhr, ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten ein Unbekannter und zwei Jugendliche bereits im Einkaufsmarkt aus bislang unbekannten Gründen in ein Streitgespräch und ein kurzes Handgemenge. Beim Verlassen des Geschäfts hätten dann vier Unbekannte, darunter auch derjenige, der bereits im Supermarkt involviert gewesen sein soll, gemeinschaftlich auf den Dietzenbacher und seinen Begleiter eingeschlagen. Außerdem sei der Begleiter auch getreten worden, weshalb er zur weiteren medizinischen Begutachtung in ein Krankenhaus kam. Zwei der Täter flüchteten auf E-Scootern, während die anderen davonrannten. Bei einem der Beteiligten soll es sich um einen Mann mit einem eingegipsten Arm gehandelt haben.

Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben und Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06074 837-0.

Offenbach, 03.07.2026, Pressestelle, Felix Geis

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