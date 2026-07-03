Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Blitzermeldung

Südosthessen (ots)

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 28. Kalenderwoche 2026

(mw) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem an Unfallschwerpunkten sowie an kreuzenden Radwegen.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

- 06.07.2026:

Gemarkung Langen, K168 (kreuzender Radweg);

- 07.06.2026:

Seligenstadt, L 3121 (Unfallschwerpunkt);

- 08.07.2026:

Neuberg, L 3445 (Unfallschwerpunkt);

- 09.07.2026:

Dietzenbach, K 174 (kreuzender Radweg);

- 10.07.2026:

Hanau Klein-Auheim, K200 (kreuzender Radweg);

- 11.06. und 12.07.2026:

Gemarkung Hanau, L3268, (Unfallschwerpunkt).

Offenbach, 03.07.2026, Pressestelle, Merlin Winges

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