Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 85.000 Euro Schaden und ein Leichtverletzter: Zeugensuche!

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Hanau / Autobahn 66 (ots)

(fg) Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf der Autobahn 66 zwischen den Anschlussstellen Hanau-Nord und Hanau-West in Richtung Frankfurt ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren eine Mini-Lenkerin und ein VW-Fahrer in dieser Reihenfolge auf der rechten Fahrspur unterwegs. Der 50 Jahre alte Passat-Fahrer aus Hanau habe sodann ausgeschert, um den Mini zu überholen. Hierbei übersah er wohl den mit hoher Geschwindigkeit auf der linken Spur herannahenden Audi A6.

Der Audi A6 fuhr infolgedessen auf das Heck des Passats auf; durch den massiven Zusammenstoß prallte der VW zunächst in die Mittel- und Außenschutzplanke, ehe er auch mit dem Mini kollidierte. An allen Fahrzeugen entstanden hoher Sachschaden, der insgesamt auf rund 85.000 Euro geschätzt wird. Der 66-jährige Audi-Fahrer zog sich leichte Prellungen zu und kam daher zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Der VW-Fahrer und die 39-jährige Mini-Lenkerin blieben unverletzt. Aufgrund herumliegender Fahrzeugteile musste die Autobahn unter anderem zur Reinigung für etwa 30 Minuten voll gesperrt werden.

Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9010-0 auf der Wache der Polizeiautobahnstation Südosthessen.

Hinweis: Dieser Meldung ist ein Bild beigefügt (Quelle: PP Südosthessen).

Offenbach, 03.07.2026, Pressestelle, Felix Geis

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