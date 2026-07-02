Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verkehrsprävention: "CrashKurs" am Grimmelshausen-Gymnasium;Zeugensuche nach Kollision zwischen Radfahrern und anschließender Flucht; und mehr

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Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1.Alarmanlage verscheuchte Einbrecher: Wer hat etwas gesehen? - Hammersbach

(me) Am Donnerstag, um kurz vor 2 Uhr, verschaffte sich ein mit einer schwarzen Jogginghose und Handschuhen bekleideter Mann gewaltsam Zutritt zu einer Bäckerei im Wechmarer Ring (10er-Hausnummern). Nachdem der Eindringling die Schiebetür überwunden hatte, begab er sich in den Verkaufsraum, als die Alarmanlage auslöste und den Langfinger zur Flucht zwang. Die Kriminalpolizei aus Hanau ermittelt nun und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der 06181 100-123 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

2. Zeugensuche nach Kollision zwischen Radfahrern und anschließender Flucht - Langenselbold

(me) Die Polizei ermittelt derzeit wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht zum Nachteil eines 16-Jährigen, nachdem er in der Nacht zum Donnerstag auf einem Radweg der Landesstraße 3445 zwischen Langenselbold und Neuberg mit zwei anderen Radlern kollidiert war; die drei Beteiligten kamen allesamt zu Fall. Hiernach seien zwei der Biker, die beide zwischen 35 und 40 Jahre alt und von kräftiger Statur gewesen sein sollen, in unbekannte Richtung davongefahren, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Der 16 Jahre alte Jugendliche aus dem Main-Kinzig-Kreis blieb derweil leicht verletzt zurück. Zeugen, die den Zusammenstoß gegen 22.20 Uhr beobachtet haben, melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation Langenselbold (06183 91155-0).

3. Verkehrsprävention: "CrashKurs" am Grimmelshausen-Gymnasium - Gelnhausen

(fg) Bereits zum zweiten Mal fand vergangenen Donnerstag, am 25. Juni 2026, am Grimmelshausen-Gymnasium die Verkehrspräventionsveranstaltung "CrashKurs" statt. Rund 100 Schülerinnen und Schüler nahmen an dem Präventionsprogramm teil, das sich gezielt an junge Menschen richtet, die kurz vor dem Erwerb ihrer Fahrerlaubnis stehen oder diese erst seit kurzer Zeit besitzen.

Ziel der Veranstaltung war es, das Gefahrenbewusstsein der jungen Verkehrsteilnehmenden nachhaltig zu stärken und sie für die oftmals folgenschweren Konsequenzen riskanten Verhaltens im Straßenverkehr zu sensibilisieren.

Im Mittelpunkt standen eindrucksvolle Erfahrungsberichte von Angehörigen der sogenannten Rettungskette. Vertreterinnen und Vertreter der Polizei, der Feuerwehr, des Rettungsdienstes aus dem Main-Kinzig-Kreis sowie der Notaufnahme der Main-Kinzig-Kliniken schilderten anhand persönlicher Einsatzerfahrungen die Auswirkungen schwerer Verkehrsunfälle. Dabei berichteten sie von den Abläufen an Unfallstellen - vom Notruf über Rettungs- und Bergungsmaßnahmen bis hin zur medizinischen Versorgung - sowie von den organisatorischen und emotionalen Herausforderungen, mit denen Einsatzkräfte insbesondere bei schweren oder tödlichen Verkehrsunfällen konfrontiert werden.

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf den häufigsten Unfallursachen im Straßenverkehr. Thematisiert wurden insbesondere Ablenkung am Steuer, etwa durch Mobiltelefone, Alkohol- und Drogenkonsum sowie nicht angepasste oder überhöhte Geschwindigkeit. Darüber hinaus wurden die Auswirkungen von Alkohol und Drogen auf den menschlichen Körper sowie deren Bedeutung für die Verkehrssicherheit erläutert und gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern diskutiert.

Ergänzt wurde die Veranstaltung durch praxisnahe Übungen. Mithilfe sogenannter Rauschbrillen konnten die Teilnehmenden in einem Parcours selbst erleben, wie stark Rauschmittel die Wahrnehmung, Koordination und Reaktionsfähigkeit beeinträchtigt. Reaktionstests verdeutlichten zusätzlich die Auswirkungen eingeschränkter Leistungsfähigkeit im Straßenverkehr.

Die Moderation und Durchführung übernahmen Kriminaloberkommissarin Sabrina Bezak sowie Polizeioberkommissarin Aline Schmuck von der Jugendverkehrsschule.

Die Kombination aus authentischen Erfahrungsberichten und praktischen Übungen machte den Schülerinnen und Schülern eindrucksvoll bewusst, welche oftmals lebensverändernden Folgen unachtsames Verhalten im Straßenverkehr haben kann.

Die Polizei bedankt sich bei allen beteiligten Organisationen und Einsatzkräften sowie beim Grimmelshausen-Gymnasium für die Unterstützung und die gelungene Zusammenarbeit. Gemeinsam leisten sie einen wichtigen Beitrag dazu, junge Menschen frühzeitig für verantwortungsbewusstes Verhalten im Straßenverkehr zu sensibilisieren.

Weitere Informationen zum Programm sind unter nachfolgendem Link einsehbar: https://www.polizei.hessen.de/praevention/gemeinsam-sicher-in-hessen/sicher-im-strassenverkehr/praeventionskampagne-crashkurs

Hinweis: Dieser Meldung ist ein Bild beigefügt (Quelle: PP Südosthessen).

4. Fünf Mobiltelefone im Wert von mehr als 5.000 Euro entwendet - Gelnhausen

(me) Zwei Diebe entwendeten am Mittwochnachmittag fünf hochwertige Smartphones aus einem Telekommunikationsgeschäft in der Straße "Im Ziegelhaus", weshalb die Polizei nun ermittelt. Nach den bisherigen Erkenntnissen betraten die beiden etwa 20 Jahre alten Männer gegen 13.30 Uhr den Laden. Während der eine das Personal ablenkte, riss sein Komplize insgesamt fünf ausgestellte Mobiltelefone im Wert von mehr als 5.000 Euro von ihren Sicherungen. Mit ihrer Beute flüchteten die beiden anschließend in Richtung Bahnhof.

Der Polizei liegen folgende Personenbeschreibungen vor:

Täter 1:

- etwa 1,75 Meter groß, schlanke Figur - kurze lockige sowie schwarze Haare - trug ein weißes T-Shirt und eine lange dunkle Hose

Täter 2:

- circa 1,85 Meter groß, kräftige Statur - dunkle Mütze, dunkle Kleidung

Die Wache der Polizeistation Gelnhausen nimmt Hinweise unter der 06051 827-0 entgegen.

5. Bronzekreuz gestohlen: Zeugen gesucht! - Gelnhausen

(fg) In der Straße "Alte Leipziger Straße" trieben Unbekannte auf dem Gelände des dortigen Friedhofs ihr Unwesen und entwendeten ein Bronzekreuz von einem Grab. Außerdem beschädigten sie einen Bronzekranz. Zwischen dem 16. Juni und dem 30. Juni seien vier weitere Gräber angegangen worden. Die Polizei sucht in allen Fällen nach Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 auf der Wache der Polizeistation in Gelnhausen zu melden.

6. Weiße Benelli gestohlen: Polizei bittet um Hinweise! - Wächtersbach

(me) Ein etwa 4.500 Euro teures Kraftrad verschwand zwischen Dienstag, 4 Uhr und Mittwoch, 17 Uhr, spurlos aus der Straße "Am Roten Berg" (60er-Hausnummern). Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und das Bike zur Fahndung ausgeschrieben. Zeugen, die etwas zum Verbleib des Motorrads sagen können oder anderweitige Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnten, wenden sich an die Ordnungshüter im Herzbachweg (06051 827-0).

7. Ermittlungen wegen Beleidigung: Polizei sucht mit Personenbeschreibung nach Unbekanntem - Wächtersbach

(fg) Nach einem Vorfall in der Main-Kinzig-Straße (20er-Hausnummern) am Mittwochnachmittag, kurz nach 14 Uhr, ermittelt die Polizei wegen Beleidigung und sucht mit einer Personenbeschreibung nach einem Unbekannten.

Im Zuge eines Parkvorgangs habe der 65 bis 70 Jahre alte Mann eine Verkehrsteilnehmerin unvermittelt beleidigt. Er hatte graues Haar, einen Bart und ein Tattoo am Oberarm. Er trug eine kurze Hose und ein T-Shirt. Nach der Tat verschwand der Unbekannte in einem dortigen Einkaufsmarkt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06051 827-0 auf der Wache der Polizeistation in Gelnhausen.

8. Nach Diebstahl von Fahrrad: Festnahme eines 27-Jährigen - Bad Soden-Salmünster

(me) Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 2.10 Uhr, wurden der Polizei drei Personen am Bahnhof gemeldet, die an mehreren Fahrrädern gerüttelt hätten und im Begriff seien, eines zu entwenden. Die herbeigeeilten Ordnungshüter der Polizeistation Bad Orb konnten noch am Bahnhof einen 27 Jahre alten Mann vorläufig festnehmen. Bei ihm befand sich zu diesem Zeitpunkt ein zur Fahndung ausgeschriebenes grünes Fahrrad. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen daraufhin vorläufig fest und stellten das Rad sicher. Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen wird nun geprüft, wie der Mann in den Besitz des Rades gelangte. Seine beiden Komplizen, die beide etwa 18 Jahre alt, blond und dunkel gekleidet waren, flüchteten derweil mit einem weiteren Fahrrad in Richtung Spessartstraße. Die Polizei sucht nun nach dem Eigentümer des noch unbekannten gestohlenen Zweirads. Dieser meldet sich bitte über die 06052 9148-0 auf der Wache der Polizeistation.

Offenbach, 02.07.2026, Pressestelle, Felix Geis

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