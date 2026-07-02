Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vermisstensuche nach Evgenij Schirokov

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Hanau / Mühlheim am Main (ots)

(fg) Wo ist Evgenij Schirokov aus Hanau? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 32 Jahre alten Vermissten.

Zuletzt wurde Herr Schirokov vergangenen Sonntag (28. Juni 2026) am Nachmittag, gegen 14 Uhr, in Hanau gesehen. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte er sich auch am Bahnhof in Mühlheim am Main (Landkreis Offenbach) aufhalten.

Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Gesuchte in einem hilflosen Zustand befindet. Zudem könnte er alkoholisiert sein.

Personenbeschreibung:

- etwa 1,80 Meter groß, normale Statur - blonde, kurze Haare - Vollbart - fehlende Schneidezähne

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er vermutlich schwarze Schuhe.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Evgenij Schirokov geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 bei der Polizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Ein Bild des Vermissten ist der Meldung beigefügt (Quelle: Privat).

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