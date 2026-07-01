Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Maksym Sarbash?

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Langenselbold (ots)

(me) Wo ist Maksym Sarbash? Dies fragt sich aktuell die Kriminalpolizei aus Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem vermissten 11-Jährigen.

Maksym wurde zuletzt am Montag (29. Juni), gegen 13 Uhr, im Bereich der Ringstraße gesehen. Der Vermisste ist vermutlich mit einem weißen T-Shirt, einer kurzen blauen Hose und schwarzen Schuhen bekleidet.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Maksym Sarbash geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter der 06181 100-123 bei den Beamten aus Hanau oder jeder anderen Polizeistation.

Hinweis: Dieser Meldung ist ein Bild des Vermissten anhängig (Quelle: Privat).

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