POL-OF: Wo ist Maksym Sarbash?
Langenselbold (ots)
(me) Wo ist Maksym Sarbash? Dies fragt sich aktuell die Kriminalpolizei aus Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem vermissten 11-Jährigen.
Maksym wurde zuletzt am Montag (29. Juni), gegen 13 Uhr, im Bereich der Ringstraße gesehen. Der Vermisste ist vermutlich mit einem weißen T-Shirt, einer kurzen blauen Hose und schwarzen Schuhen bekleidet.
Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Maksym Sarbash geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter der 06181 100-123 bei den Beamten aus Hanau oder jeder anderen Polizeistation.
Hinweis: Dieser Meldung ist ein Bild des Vermissten anhängig (Quelle: Privat).
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