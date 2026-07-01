Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vermisstensuche nach Salma Deleri und Samira Yaqoubi

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Gelnhausen (ots)

(me) Wo sind Salma und Samira? Das fragt sich aktuell die Kriminalpolizei aus Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach den beiden 14 und 17 Jahre alten Mädchen. Die beiden wurden letztmalig am Dienstag (30. Juni) gegen 14 Uhr im Bereich der Straße "Vor der Kaserne" gesehen.

Salma Deleri kann wie folgt beschrieben werden:

- circa 1,60 Meter groß, schlank - bekleidet mutmaßlich mit einem grünen Kleid mit weißen Blumen und einer kurzen schwarzen Hose

Samira Yaqoubi kann wie folgt beschrieben werden:

- etwa 1,50 Meter groß und von schlanker Statur - trägt vermutlich eine Jeans und schwarz-weiße Schuhe

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der beiden Vermissten geben kann, setzt sich bitte mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung.

Hinweis: Der Meldung sind zwei Bilder der beiden Vermissten angehängt (Quelle: Privat).

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