Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Leerstehende Klinik brannte: Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Bad Soden-Salmünster (ots)

(me) Circa 200.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Brandes vom Dienstagabend in einer leerstehenden Klinik. Gegen 20 Uhr wurden die Feuerwehr und die Polizei zunächst über einen brennenden Rollstuhl im Bereich der Straße "An den Augärten" informiert. Kurz darauf stellten die Einsatzkräfte auch ein Feuer in der Klinik selbst fest. Die Feuerwehr war mehrere Stunden mit der Eindämmung und Löschung des Brandes beschäftigt. Der Polizei liegen bereits erste Hinweise auf mögliche Tatverdächtige vor. Ein aufmerksamer Zeuge konnte kurze Zeit vor der Entstehung des Feuers zwei Jugendliche im dortigen Bereich beobachten. Ob diese für den Brand verantwortlich sind, ist Bestandteil der nun eingeleiteten Ermittlungen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich über die Rufnummer 06181 100-123 bei den Beamten in Hanau zu melden.

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