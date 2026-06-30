Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vermisste sind wieder da; Verdacht des Einbruchs: Zügige Festnahme zweier Tatverdächtiger; und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Vermisste sind wieder da - Hanau

(fg) Der seit dem 22. Juni gesuchte 15-Jährige und die seit dem 18. Juni gesuchte 48-Jährige sind wieder da. Die Vermisstenfahndungen werden daher zurückgenommen.

2. Verdacht des Einbruchs: Zügige Festnahme zweier Tatverdächtiger - Brachttal

(me) Die Polizei nahm am frühen Dienstagmorgen zwei Männer vorläufig fest, nachdem diese sich zuvor widerrechtlich Zutritt zu einem Gebäude im Höhenweg (einstellige Hausnummern) verschafft haben sollen. Gegen 3.15 Uhr wurden Anwohner auf Geräusche aus dem Haus aufmerksam und informierten folgerichtig die Polizei. Die herbeigeeilten Ordnungshüter trafen daraufhin im Nahbereich sowie am Haus selbst zwei Personen an und nahmen diese vorläufig fest. An dem Wohnhaus fanden die Beamten Spuren, die auf einen Einbruch hindeuten. Zudem wurden bei den beiden Festgenommenen alkoholische Getränke aufgefunden, wobei es sich mutmaßlich um Beute handelt. Über den Verbleib der beiden Tatverdächtigen wird im Laufe des Tages entschieden. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an.

3. Rund 20.000 Euro Sachschaden bei Brand von Stall - Steinau an der Straße

(me) Am Montagabend rückten die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei zu einem Brand im Bereich "Bockswiese" im Stadtteil Bellings aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte gegen 19 Uhr standen dort ein Stall und die dazugehörige Sattelkammer in Flammen. Grund hierfür könnte eine neben dem Objekt befindliche Feuertonne gewesen sein, die zu diesem Zeitpunkt ebenfalls brannte. Verletzt wurden durch die Flammen weder Mensch noch Tier. Der entstandene Schaden dürfte sich auf etwa 20.000 Euro belaufen. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden eingeleitet. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich auf der Wache der Polizeistation in Schlüchtern (06661 9610-0) zu melden.

4. Kind und Jugendlicher von Hund gebissen: Polizei ermittelt - Sinntal

(me) Ein Kind und ein Jugendlicher wurden am Montagabend durch einen Hund verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen überwand das Tier gegen 19.15 Uhr den Zaun eines Grundstücks in der Frankfurter Straße und lief auf die beiden Fußgänger im Alter von 10 und 14 Jahren zu. Hiernach habe er die beiden Minderjährigen gebissen. Der ältere der beiden wurde zu seiner medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und sucht nach Zeugen des Vorfalls. Diese melden sich bitte auf der Station in der Lotichiusstraße unter der Rufnummer 06661 9610-0.

Offenbach, 30.06.2026, Pressestelle, Felix Geis

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