Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach Einbruch in Kellerabteil; Nach Parkvorgang Tür geöffnet: Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Zeugensuche nach Einbruch in Kellerabteil - Offenbach

(fg) Zwischen Sonntagabend, 19 Uhr und Montag, 18 Uhr, waren Unbekannte in einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Bernardstraße (10er-Hausnummern) zugange, brachen zwei Verschläge auf und nahmen einen Lufterfrischer, eine Bohrmaschine und einen Heißlüfter mit. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 50 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Unbekannter sprühte Reizstoff und floh in grauem Mercedes: Zeugensuche! - Dietzenbach

(fg) Nach einem Vorfall am Freitagvormittag, kurz vor 12 Uhr, in der Landwehrstraße (10er-Hausnummern) ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach Zeugen. Ein bärtiger Unbekannter im Alter von etwa 35 Jahren habe aus dem Beifahrerfenster heraus unvermittelt mit Reizstoff in Richtung einer am Kofferraum stehenden 45-Jährigen gesprüht. Diese erlitt hierdurch Verletzungen, weshalb sie mit einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus kam. Möglicherweise handelte es sich bei dem Tatmittel um eine sogenannte "Pfefferpistole". Der graue Mercedes, es dürfte sich um eine A-Klasse mit GG-Kennzeichenschildern gehandelt haben, verschwand über die Schulstraße. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06074 837-0 auf der Wache der Polizeistation in Dietzenbach.

3. Nach Parkvorgang Tür geöffnet: Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht - Neu-Isenburg

(fg) Nach einem Parkvorgang in der Dornhofstraße (10er-Hausnummern) am Montagabend, kurz vor 19 Uhr, öffnete ein Geländewagen-Fahrer seine Tür, um auszusteigen. Im Zuge des Öffnens traf die Tür einen vorbeifahrenden Radler, der stürzte und sich leicht verletzte. Der 30 Jahre alte Zweirad-Fahrer kam zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Sowohl am Land Rover als auch am Fahrrad entstand Sachschaden; dieser wird insgesamt auf rund 800 Euro geschätzt. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06102 2902-0 auf der Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg zu melden.

4. Taschendiebstahl schlug fehl: Zeugensuche der Polizei - Langen

(me) Eine circa 30 Jahre alte Frau, die eine schwarze Tasche mit sich führte und ihr etwa gleichaltriger Komplize, der eine Brille und ein markantes Goldarmband trug, hatten es am Montagmittag auf den Geldbeutel einer älteren Dame abgesehen, scheiterten jedoch bei der Tatausführung. Gegen 15 Uhr sprach die Frau die Seniorin in einem Einkaufsmarkt in der Bahnstraße (einstellige Hausnummern) an und verwickelte diese in ein Gespräch. In diesem Moment versuchte ihr Partner offenbar, die Geldbörse unbemerkt zu entnehmen. Diese fiel jedoch herunter und das Vorhaben wurde bemerkt. Hiernach ergriff das Duo die Flucht. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls und sucht nach Zeugen des Geschehens. Hinweisgeber nehmen bitte über die 069 8098-1234 mit der Kripo aus Offenbach Kontakt auf.

5. Briefkasten offenbar angezündet: Zeugensuche! - Mainhausen

(fg) Unbekannte haben einen Briefkasten eines Wohnhauses in der Schulstraße (20er-Hausnummern) in Zellhausen offenbar mit einem Feuerzeug beschädigt. Die Sachbeschädigung wurde der Polizei am Donnerstagmittag (25. Juni), gegen 12 Uhr, gemeldet. Aufgrund längerer Abwesenheit der Bewohner könnte sich die Tat auch schon in den vergangenen Wochen zugetragen haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die sich bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0 auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt melden.

Offenbach, 30.06.2026, Pressestelle, Felix Geis

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