Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Fahrradcodieraktionen mit der Schutzfrau vor Ort

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Bad Orb (ots)

(fg) Die Schutzfrau vor Ort der Polizeistation Bad Orb, Polizeioberkommissarin Susen Pradel, lädt interessierte Bürgerinnen und Bürger zu zwei Fahrradcodieraktionen im Rahmen der Spessart-Bike-Tage ein. Die Aktionen finden am Samstag, 4. Juli und Sonntag, 5. Juli 2026, jeweils von 10 Uhr bis 14 Uhr auf dem Salinenplatz in Bad Orb statt.

Durch die Codierung können Fahrräder eindeutig ihren Eigentümerinnen und Eigentümern zugeordnet werden. Dies erschwert Diebstähle und unterstützt die Polizei bei der Rückgabe aufgefundener Räder.

Bikerinnen und Biker, die ihr Rad gerne codieren lassen möchten, bringen bitte einen Eigentumsnachweis sowie ein gültiges Ausweisdokument mit.

Die Schutzfrau vor Ort freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher und steht vor Ort auch für Fragen rund um den Fahrradschutz zur Verfügung.

Hinweis: Dieser Meldung ist ein Bild beigefügt (Quelle: PP Südosthessen).

Offenbach, 30.06.2026, Pressestelle, Felix Geis

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