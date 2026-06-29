Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vermisstensuche nach Reinhard Göppert

Bild-Infos

Download

Neu-Isenburg (ots)

(me) Wo ist Reinhard Göppert aus Neu-Isenburg? Das fragt die Kriminalpolizei aus Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 87-Jährigen.

Zuletzt wurde der Gesuchte am Montag (29. Juni), gegen 15.45 Uhr, im Bereich eines Einkaufszentrums auf der Frankfurter Straße gesehen.

Personenbeschreibung:

- etwa 1,80 Meter groß - graue Haare

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Reinhard Göppert geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeistation zu melden.

Hinweis: Ein Bild des Vermissten ist der Meldung beigefügt (Quelle: privat).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell