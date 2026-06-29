POL-OF: Vermisstensuche nach Reinhard Göppert
Neu-Isenburg (ots)
(me) Wo ist Reinhard Göppert aus Neu-Isenburg? Das fragt die Kriminalpolizei aus Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 87-Jährigen.
Zuletzt wurde der Gesuchte am Montag (29. Juni), gegen 15.45 Uhr, im Bereich eines Einkaufszentrums auf der Frankfurter Straße gesehen.
Personenbeschreibung:
- etwa 1,80 Meter groß - graue Haare
Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Reinhard Göppert geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeistation zu melden.
Hinweis: Ein Bild des Vermissten ist der Meldung beigefügt (Quelle: privat).
Rückfragen bitte an:
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- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main
Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)
Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309
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