Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vermisstensuche nach Orchun Ahmad Salarzai

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Hanau (ots)

Vermisstensuche nach Orchun Ahmad Salarzai

(fg) Wo ist Orchun Ahmad Salarzai aus Hanau? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 15 Jahre alten Vermissten.

Zuletzt wurde der Gesuchte vergangenen Montag (22. Juni 2026) in der Friedberger Straße in Hanau gesehen.

Personenbeschreibung:

- circa 1,75 Meter groß - schlanke Statur - dunkle sowie kurze Haare

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Orchun Ahmad Salarzai geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 bei der Polizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Ein Bild des Vermissten ist der Meldung beigefügt. (Quelle: privat)

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