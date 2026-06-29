Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Bauchtasche entrissen: Zeugensuche!; Zwei Verletzte bei Auseinandersetzung: Zeugen gesucht!; Einbrecher wurde gestört und flüchtete über ein Fenster; und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Bauchtasche entrissen: Zeugensuche! - Hanau

(fg) Ein Unbekannter sei aus einem Audi ausgestiegen und habe einem 33-Jährigen die Bauchtasche entrissen. Zudem habe der Täter einen Schraubendreher drohend in der Hand gehalten. Eine nähere Personenbeschreibung gibt es derzeit nicht. Nach diesem Vorfall, der sich am Freitagnachmittag, gegen 14.50 Uhr, im Bereich der Philippsruher Allee in Kesselstadt zugetragen haben soll, ermittelt die Kriminalpolizei und sucht nach Zeugen. Der 33- Jährige blieb unverletzt. In der Bauchtasche befanden sich unter anderem ein Mobiltelefon und Bargeld. Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Hinweise zum Fahrzeug sowie zum Unbekannten machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

2. Zwei Verletzte bei Auseinandersetzung: Zeugen gesucht! - Langenselbold

(me) Zwei verletzte Personen sind das Resultat einer Auseinandersetzung am frühen Sonntagmorgen. Um kurz vor 4 Uhr sei es dort zwischen mehreren Personen zunächst zu verbalen Streitigkeiten gekommen. In der Folge seien nach einem getätigten Anruf vier Männer, die alle als etwa 20 Jahre alt und zwischen 1,75 Meter und 1,90 Meter groß beschrieben werden können, in der Hüttengesäßer Straße (30er-Hausnummern) erschienen. Hiernach sei es zum Einsatz eines Baseballschlägers und einer Pfefferpistole gekommen, wodurch ein 20-Jähriger und ein 44 Jahre alter Mann verletzt wurden. Zeugen des Geschehens melden sich bitte bei den Ordnungshütern in Langenselbold (06183 91155-0).

3. Einbrecher wurde gestört und flüchtete über ein Fenster - Langenselbold

(fg) Ein Einbrecher wurde am Samstagmorgen, zwischen 2.30 Uhr und 2.40 Uhr, beim Durchsuchen einer Wohnung im Feldbergring (20er-Hausnummern) ertappt und flüchtete daraufhin über ein Fenster. Bei der Flucht verlor er wohl sein Mobiltelefon und auch zuvor eingestecktes Münzgeld. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Unbekannte auf einen Balkon geklettert und hatte im weiteren Verlauf das Innere betreten. In der Wohnung sackte er unter anderem Bargeld ein. Der Anwohner ertappte den Eindringling und blendete diesen mit einer Taschenlampe, woraufhin der Täter unvermittelt die Flucht ergriff.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugen, die den Einbruch beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

4. BMW im Verlauf des Freitags beschädigt: Polizei sucht nach Zeugen - Gelnhausen

(me) Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt derzeit die Polizei aus Gelnhausen, nachdem ein Unbekannter am Freitag, in der Zeit zwischen 7 Uhr und 15 Uhr, einen braunen BMW beschädigte und hiernach offenbar einfach davonfuhr. An dem Wagen mit GN-Kennzeichenschildern entstand durch den Zusammenstoß ein Schaden von geschätzt 2.500 Euro. Zeugen des Unfalls, der sich in der Freigerichter Straße (30er-Hausnummern) zutrug, setzen sich bitte unter der Telefonnummer 06051 827-0 mit der Wache in Verbindung.

5. Notsituation vorgetäuscht: Betrüger erbeuteten Bargeld - Gelnhausen

(fg) Betrüger erbeuteten am Freitagnachmittag, zwischen 13 Uhr und 15 Uhr, in Hailer in der Auestraße Bargeld, weshalb die Kriminalpolizei nun ermittelt und nach Zeugen sucht. In diesem Fall gaben sich die Kriminellen am Telefon als falsche Polizeibeamte aus und griffen auf die Masche mit dem Unfall und der Kaution zurück. Eine nahe Angehörige hätte angeblich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und eine drohende Untersuchungshaft könne man nur mit einer Kaution verhindern. Diese würde man abholen, so die Vorgabe der Täter. Indem die Betrüger den Senior über viele Stunden telefonisch kontaktierten und mit der erlogenen Geschichte bei ihm Druck aufbauten, brachten sie den Rentner dazu, den Forderungen nachzukommen. Letztlich gab es eine Übergabe an einen männlichen Täter und eine weitere Übergabe an eine unbekannte Frau.

Der Täter wird wie folgend beschrieben:

- circa 25 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß - kräftige Statur, kurze sowie schwarze Haare und Vollbart - trug ein weißes T-Shirt und eine kurze Jeans - hatte eine schwarze Kappe auf

Beschreibung der Geldabholerin:

- etwa 20 Jahre alt und 1,65 Meter groß - schlanke Statur - schulterlange, blonde Haare - trug ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Stoffhose

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Auestraße gesehen haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

6. Rettungshubschrauber nach Unfall im Einsatz: Zeugensuche! - Brachttal

(fg) Mit einem Rettungshubschrauber kam ein 21 Jahre alter Krad-Fahrer nach einem Unfall im Bereich der Kleinbahnstraße / Struthstraße in Schlierbach am Samstagvormittag in ein Krankenhaus. Er war bei einem Zusammenstoß mit einem Cupra Formentor gestürzt und hatte sich hierbei schwere Verletzungen zugezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Autofahrer zuvor auf der Brachtstraße in Richtung Raiffeisenstraße unterwegs. Der 21-Jährige habe auf seinem Zweirad (Hercules Mokick) verbotswidrig den Gehweg der Struthstraße in Richtung Brachtstraße befahren. Am Ende der Struthstraße befindet sich im Einmündungsbereich derzeit eine Baustelle, weshalb lediglich der Gehweg genutzt werden kann; die Straße ist aktuell gesperrt. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich ereignete sich sodann die Kollision. An den beteiligten Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von rund 10.500 Euro. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 06051 827-0 auf der Wache der Polizeistation in Gelnhausen.

7. Lkw in der Sudentenstraße beschädigt: Wer hat etwas beobachtet? - Birstein

(me) Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 10.30 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Wagenlenker gegen einen geparkten Lkw und richtete so an diesem einen Schaden von mehreren hundert Euro an. Da der Verursacher nach dem Zusammenstoß mit dem Nissan mit VB-Kennzeichenschildern nicht vor Ort blieb oder den Schaden anderweitig mitteilte, ermitteln die Beamten aus Schlüchtern nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Zeugen der Kollision, die in der Sudetenstraße / Fünfkirchner Straße passierte, melden sich bitte über die 06661 9610-0 bei den Ordnungshütern aus der Lotichiusstraße.

Offenbach, 29.06.2026, Pressestelle, Felix Geis

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