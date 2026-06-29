Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 61-jähriger Rollerfahrer zu schnell unterwegs: Bußgeld, Punkte und Fahrverbot erwartet; Verdacht des Diebstahls von T-Shirts und Wasserpistolen: 23-Jähriger am Tatort festgenommen; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. 61-jähriger Rollerfahrer zu schnell unterwegs: Bußgeld, Punkte und Fahrverbot erwartet - Offenbach

(me) Ein Bußgeld von 260 Euro, zwei Punkte im Verkehrszentralregister und ein Monat Fahrverbot kommen auf einen 61 Jahre alten Mann zu, nachdem dieser am Freitagabend auf der Mühlheimer Straße zwischen Offenbach und Mühlheim am Main mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein soll. Gegen 20 Uhr wurden die Beamten des Sachgebiets "Tuner, Raser und Poser" (TRuP) auf den Lenker eines 125-ccm-Rollers aufmerksam, als dieser neben seiner augenscheinlich deutlich zu schnellen Fahrweise unter anderem über eine Busspur den Verkehr auf der rechten Seite überholt haben soll. Während der Nachfahrt konnten die Beamten eine Geschwindigkeit von bis zu 104 km/h feststellen und mittels der technischen Einrichtungen des Zivilwagens aufzeichnen. Neben dem Verstoß wegen des Überschreitens der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ahndeten die Ordnungshüter auch den Verstoß wegen des Rechtsüberholens.

2. Verdacht des Diebstahls von T-Shirts und Wasserpistolen: 23-Jähriger am Tatort festgenommen - Offenbach

(me) Er soll am Samstagnachmittag bei einem Diebstahl von Oberbekleidung und Spielzeug aus einem Geschäft in der Senefelderstraße (40er-Hausnummern) beteiligt gewesen sein. So die Vorwürfe gegen einen 23 Jahre alten Mann, den die Beamten aus Offenbach noch am Tatort festnahmen. Gegen 16.10 Uhr sollen die drei unbekannten Komplizen des Beschuldigten den Laden betreten und in kürzester Zeit mehrere T-Shirts von den Kleiderständern zusammengerafft und Wasserpistolen aus der Auslage vor dem Laden an sich genommen haben, ohne dafür zu bezahlen. Mit ihrer Beute sollen die drei daraufhin die Flucht ergriffen und die Ware an den 23-Jährigen übergeben haben. Eine Zeugin, die den Diebstahl beobachtete und die Verfolgung aufnahm, informierte die Polizei. Die nahm den Tatverdächtigen daraufhin vorläufig fest.

Zu den drei unbekannten Männern liegen den Ermittlern folgende Personenbeschreibungen vor:

Täter 1:

- hatte eine Glatze und einen längeren schwarzen Bart - trug ein rotes Tanktop

Täter 2:

- dunkle Haare und dunkler Bart, mehrere Tattoos an Armen und Beinen - bekleidet mit einem schwarzen Basecap

Täter 3:

- hatte dunkle Haare - trug eine Brille sowie ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze kurze Hose

Hinweisgeber melden sich bitte auf der Wache des Polizeireviers im Spessartring unter der Rufnummer 069 8098-5100.

3. Scheinwerfer, Lenkräder und weitere Fahrzeugteile entwendet: Polizei ermittelt und bittet um Hinweise - Offenbach

(me) Einen Autositz, zwei Lenkräder, ein Navigationssystem und mehrere Scheinwerfer: Diese Gegenstände bauten Langfinger kürzlich aus drei Wagen in einer Tiefgarage in der Strahlenbergerstraße (80er-Hausnummern) aus. Am Freitag, gegen 13.40 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von den Diebstählen und nahm umgehend die Ermittlungen auf. Die Unbekannten hatten bei den drei Autos der Marke Hyundai verschiedene Fahrzeugteile ausgebaut beziehungsweise abmontiert und so eine Beute von etwa 20.000 Euro gemacht. Der angerichtete Schaden wird derweil auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Beamten aus Offenbach suchen nun nach Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweisgeber melden sich bitte über die Telefonnummer der Kripo (069 8098-1234).

4. Radfahrer stürzte und kam in Krankenhaus - Mühlheim am Main

(fg) Möglicherweise aufgrund der Hitze verlor ein Radfahrer am Sonntagnachmittag, kurz nach 16 Uhr, die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte zu Boden. Aufmerksame Spaziergänger eilten dem 60-Jährigen zu Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst. Der aus Offenbach kommende Mann, der sich Schürfwunden am Kopf und an den Knien zuzog, kam zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Kenntnisstand handelte es sich um einen Alleinunfall ohne Beteiligung anderer Personen oder Fahrzeuge. Der Radler war zuvor auf dem Hennigweg unterwegs. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06108 6000-0 auf der Wache der Polizeistation in Mühlheim am Main.

5. Nach Zusammenstoß auf der Bundesstraße 486: Polizei sucht weiterhin nach Zeugen - Langen

(me) Nachdem es am Montagnachmittag (22. Juni) auf der Bundesstraße 486 im Bereich zur Koberstädter Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen war, suchen die Beamten der Polizeistation Langen weiterhin nach Zeugen. Hinsichtlich des Unfallhergangs ergaben sich bereits neue Erkenntnisse. Offenbar war die Lenkerin des Peugeots diejenige, die in die Koberstädter Straße abbiegen wollte und in der Folge mit dem Hyundai zusammenstieß. Die Lenkerin des Tucson musste daraufhin in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Höhe des Sachschadens wird mittlerweile auf etwa 18.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Wache unter der 06103 9030-0 entgegen.

6. Mutmaßlicher Dieb vorläufig festgenommen - Dreieich

(fg) Polizeibeamte nahmen am Freitagnachmittag in Sprendlingen einen 28 Jahre alten Verdächtigen vorläufig fest; er kam nach einer richterlichen Vorführung in eine Justizvollzugsanstalt. Der 28-Jährige habe zuvor, gegen 13.20 Uhr, ein in der Ludwigstraße (20er-Hausnummern) befindliches Grundstück widerrechtlich betreten und im weiteren Verlauf ein Solarmodul sowie die dazugehörigen Powerstation im Gesamtwert von rund 1.200 Euro mitgenommen. Der Eigentümer hatte dies beobachtet und folgerichtig die Polizei informiert. Eine herbeigeeilte Streifenbesatzung nahm den Verdächtigen kurz darauf vorläufig fest. Gegen den 28-Jährigen wird nun unter anderem wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

7. Unfall verursacht und davongefahren: Polizei sucht nach rotem Skoda - Seligenstadt

(fg) Beim Ausfahren aus einer Parklücke auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants im Dr.-Hermann-Neubauer-Ring (50er-Hausnummern) kollidierte die Lenkerin eines roten Skodas am frühen Sonntagmorgen, gegen 0.25 Uhr, mit einem geparkten BMW. Hierdurch entstand ein Schaden von rund 1.500 Euro. Ohne sich zu kümmern, setzte die Unbekannte ihre Fahrt fort. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Unfallverursacherin 25 bis 35 Jahre alt und von kräftiger Statur. Die blonde Frau trug eine schwarze Haarspange und war zudem mit einem blauen Oberteil, einer kurzen Hose und schwarzen Schuhen bekleidet. Die Hinweise auf das unfallverursachende Fahrzeug sowie die Personenbeschreibung stammen aus einer ersten Einsicht in eine Videoüberwachungsanlage. Zeugen, die die Unfallflucht beobachtet haben und Hinweise auf die Verkehrsteilnehmerin geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0 auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt.

8. Zeugensuche nach Parkrempler - Hainburg

(me) Zwanzig Minuten reichten offenbar am Donnerstagnachmittag aus, um einen Schaden von etwa 1.000 Euro an einem Kombi anzurichten. Zwischen 15.20 Uhr und 15.40 Uhr streifte ein noch unbekannter Autofahrer beim Ein- oder Ausparken einen auf der Offenbacher Landstraße (einstellige Hausnummern) stehenden Skoda Octavia und beschädigte hierdurch dessen Kotflügel. Nach dem Zusammenstoß fuhr der Verursacher davon, weshalb die Beamten aus Seligenstadt nach Zeugen suchen. Die Wache der Polizeistation nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06182 8930-0 entgegen.

Offenbach, 29.06.2026, Pressestelle, Felix Geis

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