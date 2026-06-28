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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung eingeleitet - Verdächtiger kam in Fachklinik
Hasselroth

Hasselroth / Gondsroth (ots)

Feuerwehr und der Polizei rückten Sonntagfrüh, gegen 1.40 Uhr, gemeinsam zu einem gemeldeten Brand in der Richard-J.-Ruff-Straße aus. Betroffenen war ein Wohncontainer, welcher in Vollbrand stand. Das Feuer konnte zügig gelöscht werden, sodass an weiteren Containern lediglich geringer Sachschaden an den Außenseiten entstand. Nach dem derzeitigen Stand richten sich die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung gegen den Bewohner der betroffenen Wohnung. Der 44-Jährige hatte eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde im Nahbereich angetroffen. Er stand offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert über 3 Promille. Der Bewohner wurde nach einer medizinischen Versorgung in eine Fachklinik gebracht.

Es wurden keine weiteren Personen verletzt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf etwa 100.000 Euro.

Die Brandermittler bitten mögliche Zeugen, die Beobachtungen im Bereich des Richard-J.-Ruff-Straße gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06181 - 100 123 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Offenbach am Main, 28.06.2026, EPHK Scheerbaum (PvD)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
Spessartring 61, 63071 Offenbach
Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 069 / 8098-2315
Fax: 0611 / 32766-5307
E-Mail: ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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